Primo Maggio: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia nuove risorse per la sicurezza sul lavoro

La Festa del Primo Maggio, quest’anno, è dedicata alla sicurezza sul lavoro. Per una volta il tema unisce i sindacati e lo stesso governo, all’indomani del monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornato a chiedere fatti e non parole per contrastare l'altissimo numero di incidenti sul lavoro che segnano di nero praticamente ogni giorno del calendario.

MELONI, ALTRI 650 MILIONI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

La presidente del Consiglio annuncia nuove risorse in arrivo per la sicurezza sul lavoro: "Oggi dedichiamo la festa dei lavoratori a questo tema e ci impegniamo a fare ancora di più. Abbiamo reperito insieme all'Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro". La premier Giorgia Meloni in un video aggiunge "Vogliamo potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese in base chiaramente alla loro condotta in materia di sicurezza con particolare attenzione al mondo agricolo". Intanto l’esecutivo il prossimo giovedì 8 maggio incontrerà i sindacati per un confronto in materia di sicurezza sul lavoro.