Roma, 13enne ferito da un colpo di pistola alla testa è in gravissime condizioni. Ipotesi incidente

Tutto lascia pensare ad una tragica fatalità. Giacomo, il ragazzino di 13 anni che ora lotta tra la vita e la morte all’Ospedale San Camillo di Roma, ha una ferita d’arma da fuoco alla testa e il colpo sarebbe partito in maniera accidentale.

LA RICOSTRUZIONE

Il 13enne avrebbe trovato la pistola smontata, l’arma è del fratello vigilante ed è regolarmente detenuta per uso sportivo. L’ipotesi è che sia partito un colpo accidentalmente mentre la maneggiava oppure mentre stava cercando di rimontarla e qualcosa è andato storto. In casa, erano le 23 circa di ieri sera, c’era soltanto il padre che si trovava in un'altra stanza. Subito è scattata la corsa disperata al pronto soccorso del San Camillo, dove il ragazzino è giunto in gravissime condizioni.

LE INDAGINI

A quanto si apprende è stato sequestrato il cellulare del 13enne. Già nelle scorse ore si è ipotizzata la tesi dell'incidente. I poliziotti del commissariato San Paolo, chiamati dal posto di polizia dell'ospedale, sono impegnati negli accertamenti insieme ai colleghi della Squadra mobile. Gli inquirenti avrebbero già sentito i familiari di Giacomo, oltre agli amici e ai compagni di scuola. Per il momento, dunque, l'ipotesi ritenuta più plausibile è quella dell'incidente, ma ciò non significa che gli inquirenti non stiano vagliando altre piste, anche se allo stato attuale delle conoscenze pare allontanarsi quella del suicidio.