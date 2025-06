Minacce alla figlia di Giorgia Meloni. Il professore campano si scusa: gesto stupido, ma non cambio idee politiche

Le scuse del professore che ieri in un post ha augurato alla figlia di Giorgia Meloni di fare la fine di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, sono arrivate. Ma da Fratelli d’Italia si esprimono dubbi sulla sincerità delle scuse e forse già martedì arriveranno i provvedimenti disciplinari nei confronti del docente. Inoltre ci sarebbero dei post precedenti che mettevano nel mirino sempre la figlia della premier e quelli dei vicepremier, Salvini e Tajani. Lui - Stefano Addeo , che insegna Tedesco in una scuola superiore della provincia di Napoli- lo ha definito un gesto stupido. “ Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo " ha affermato intervistato dal Roma online. Poi ha aggiunto di averlo scritto perfino con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

LE REAZIONI

Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, taglia corto: già leggendo le sue scuse, senza sapere che non era la prima volta che lanciasse minacce di questo tipo, avevo dei dubbi e pensavo che fossero parole di convenienza. "Evidentemente -aggiunge l'esponente di Fdi- se adesso scopriamo queste precedenti dichiarazioni, è un personaggio di dubbia sincerità di cui non possiamo fidarci e se è passibile di sanzioni penali e disciplinari all'interno dell'ordinamento scolastico, c'è da augurarsi che vengano applicate. Anche perchè è inquietante che un personaggio del genere partecipi all'educazione dei giovani e dei ragazzi". Interviene anche Forza Italia, Paolo Emilio Russo, capogruppo degli azzurri in commissione Affari costituzionali della Camera parla di scuse maldestre, tardive e smentite dall'evidenza di gravi precedenti di chi si è permesso di augurare la morte e cose orribili ai figli della presidente del consiglio Giorgia Meloni e dei due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Russo auspica che si intervenga con prontezza e severità a tutela delle migliaia di insegnanti che ogni giorno, nel nostro Paese, svolgono il loro dovere con correttezza, generosità e spirito di sacrificio. “Chi scrive quelle parole di odio contro i bambini non può certo continuare ad insegnare come se nulla fosse accaduto” conclude il parlamentare. Come detto in settimana, forse già dopodomani saranno applicati i provvedimenti disciplinari.