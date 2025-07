Mai così caldo in Europa: le alte temperature di giugno battono i record

FINALMENTE SI RESPIRA

L’ondata di caldo che la scorsa settimana ci ha fatto boccheggiare ha allentato la sua morsa. Almeno per questa settimana il clima sarà un po’ più fresco. Il grande caldo si prende una pausa. Nelle ultime ore venti freschi di origine nord-atlantica stanno scendendo sull’Italia come una rinfrescante doccia estiva, abbassando drasticamente le temperature. In alcune zone, i termometri hanno addirittura registrato crolli di 8/10°C rispetto alla scorsa settimana.

IL GIUGNO PIU' CALDO DI SEMPRE

Ma gli studi scientifici confermano che quello ci siamo lasciati alle spalle è stato un mese di giugno rovente: in Europa è stato in assoluto il più caldo degli ultimi 35 anni (da quando esistono le rilevazioni). E a livello globale si colloca al terzo posto nella classifica del clima rovente. I dati sono stati diffusi da Copernicus, l’osservatorio sul clima dell’Unione Europea, che ha lavorato in sinergia con il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

DUE ONDATE DI CALORE

Hanno inciso le due ondate di calore che hanno contraddistinto le ultime due settimane del mese, non soltanto nell’area mediterranea ma anche nel Nord Europa: che ad Atene faccia caldo è normale, un po’ meno che a Londra e Copenaghen ci siano più di 30°. In generale nella parte meridionale e occidentale dell’Europa sono stati raggiunti i 38°, il record spetta ad alcune regioni interne del Portogallo dove la temperatura percepita ha toccato i 48°. In forte aumento anche la temperatura nell’acqua del mare Mediterraneo Occidentale, arrivata a 27°.