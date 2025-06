Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump, distrutti i siti nucleari, ora la pace altrimenti colpiamo altri obiettivi. Teheran, è guerra

Un discorso molto breve quello di Donald Trump dalla Casa Bianca, dopo l'attacco chirurgico contro tre siti nucleari iraniani. Il presidente ha detto che ora è il momento di fare la pace, altrimenti ci saranno attacchi più potenti. Il Tycoon ha esaltato la potenza bellica degli Stati Uniti, protagonista - ha detto Trump - di un attacco spettacolare. Quindi la minaccia "Se la pace non arriverà rapidamente, attaccheremo gli altri obiettivi con precisione, velocità e abilità". Rivendicando la completa distruzione degli impianti nucleari chiave iraniani e rilanciando -come un'operazione matematica- che dopo la prova muscolare ora è tempo di fare la pace, secondo gli analisti internazionali Trump fa passare un messaggio multiplo, alla sua base MAGA per dire che dopo questo attacco non ce ne saranno altri, e ad Israele perchè la guerra con l'Iran si fermi all'alba del decimo giorno. Vedremo, tuttavia non si possono fare i conti senza l'oste (Iran) e le primissime reazioni non fanno presagire nulla di buono.

TRUMP RILANCIA LA PACE MA GLI IRANIANI PARLANO DI GUERRA

Il Tycoon ha detto che ora è il momento di fare la pace. Ma per i Guardiani della Rivoluzione iraniani "Adesso è iniziata la guerra". La tv di Stato iraniana ha affermato che "ogni cittadino americano, o militare, nella regione è ora un legittimo obiettivo". A poco è servita la mossa degli Stati Uniti che hanno contattato diplomaticamente l'Iran per dire che gli attacchi sono tutto quello che l'America ha in programma e che non sono previsti sforzi per cambiare il regime. E ancora meno effetto potrebbero avere gli stessi attacchi perchè l'agenzia atomica dell'Iran ha afferma che gli attacchi sferrati dagli Usa a tre siti nucleari del Paese non fermeranno le attività nucleari di Teheran, poi l'accusa 'dagli Usa un barbaro attacco in violazione del diritto internazionale'. "Qualsiasi ritorsione del'Iran contro gli Stati Uniti sarà contrastata con una forza molto superiore a quella di questa sera". E' l'ulteriore minaccia di Donald Trump su Truth.

LE PRIME REAZIONI DEI DEMOCRATICI

Il senatore del Vermont Bernie Sanders è il primo democratico a reagire all'attacco americano contro l'Iran. "È gravemente incostituzionale. L'unica entità che può portare questo Paese in guerra è il Congresso degli Stati Uniti. Il presidente non ne ha il diritto", ha dichiarato Sanders. Alexandria Ocasio-Cortez afferma che Trump deve subire impeachment per attacco a Iran.

GUTERRES, PERICOLOSA ESCALATION

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione parlando di "pericolosa escalation in una regione già sull'orlo del baratro". Per Guterres la diplomazia è l'unica via