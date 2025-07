Esce dal carcere per laurearsi e poi fugge. Il detenuto latitante era stato condannato per la strage di Corinaldo Photo Credit: Fotogramma.it

E’ uscito dal carcere in permesso per sostenere la tesi di laurea ma dopo aver ottenuto il diploma ha fatto perdere le sue tracce. Il laureato latitante è Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della banda che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre di sette anni fa spruzzò uno spray al peperoncino nella discoteca Lanterna Azzurra, a Corinaldo, in provincia di Ancona, affollata per un concerto di Sfera Ebbasta scatenando panico e un fuggi fuggi che provocò la morte di cinque ragazzi minorenni e di una mamma di 39 anni. Per quei fatti Cavallari fino a giovedì scorso stava scontando la pena definitiva a 11 anni e 10 mesi nel carcere di Bologna. Il giovane quando è uscito per andare all'Università di Bologna era senza la scorta della polizia penitenziaria, accompagnato solo dai propri familiari. Discussa la tesi si è laureato in legge e poi si è dileguato.

SAPPE, AL LAVORO PER COINVOLGERE POLIZIA PENITENZIARIA

Quanto accaduto, la fuga di un detenuto durante un permesso, non è un fatto straordinario e il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria interviene con il segretario generale, Giovanni Battista Durante, per sottolineare l'importanza di un coinvolgimento maggiore degli agenti. "Stiamo cercando di lavorare affinché, in situazioni simili, venga dato più spazio alla polizia penitenziaria nell'osservazione dei detenuti come elemento di valutazione per il loro eventuale accesso ai benefici" ha detto Durante.