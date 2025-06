Sciame sismico ai Campi Flegrei,forte scossa di magnitudo 4.6 della scala Richter, crolla un costone

Gente in strada, esami di maturità interrotti

Grosso spavento in zona Fuorigrotta , persone si sono riversate in strade. In alcune scuole della zona Occidentale dove sono in corso gli orali degli esami di maturità 2025, le attività sono state interrotte, studenti, professori e personale non docente è stato invitato a lasciare gli istituti. Una delle scuole è il "Righi" a viale Kennedy . La Prefettura di Napoli ha attivato i meccanismi di crisi e raccordo coi comuni interessati. La Protezione civile riferisce che non sono segnalati danni a persone o cose, stessa linea dei Vigili del Fuoco di Napoli. Nessuna richiesta di intervento è arrivata al comune di Pozzuoli.Sul fronte trasporti, linee Flegree di Eav interrotte: Cumana e Circumflegrea bloccate per effettuare le dovute verifiche statiche. Bloccata la linea 2 della metropolitana ,quella di Ferrovie. E rallentamenti sul nodo ferroviario di Napoli.

L’isolotto di Pennata

A causa del terremoto di magnitudo 4.6 avvenuto ai Campi Flegrei si è avuto il cedimento di un costone a Bacoli, presso l'isolotto di Pennata. Non ci sono persone coinvolte, e nemmeno natanti, anche perchè, essendo lunedì, l'affluenza è molto minore rispetto al week end. E' quanto emerge dalla riunione del Centro coordinamento soccorsi convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.