Donald Trump spaventa l'Ue con la minaccia di dazi al 50%. Nuova mossa per costringere Bruxelles a capitolare?

Alla base della minaccia di Donald Trump di dazi al 50% sui prodotti europei dal 1 giugno, scrive il Wall Street Journal, ci sarebbe l'irritazione per la lentezza nei negoziati con Bruxelles e la riluttanza dei funzionari europei a scendere a patti su diversi temi prioritari per Washington. La Commissione Ue ha replicato che serve rispetto reciproco, non minacce. Certo è che l'intimidazione ha fatto paura ai mercati del vecchio continente, che in mezza seduta hanno perso 183 miliardi di euro. Chiede di lasciarsi spaventare troppo dalle parole di Trump il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli. Intanto l'Italia ha incassato la promozione di Moody's. L'agenzia di rating ha rivisto al rialzo l'outlook da stabile a positivo. Un segnale importante di fiducia nella solidità della nostra economia e nella credibilità delle politiche economiche del Governo, commentano fonti di Palazzo Chigi.

DAZI MONETA DI SCAMBIO

L'analisi del Wsj è presto fatta e cita fonti vicine ai colloqui USA/UE. I funzionari americani si sono lamentati di quello che considerano l'approccio cauto dell'Europa ai negoziati e di quella che definiscono la riluttanza dell'UE a presentare offerte concrete che tengano conto delle preoccupazioni degli Stati Uniti. Tra queste le tariffe per i servizi di streaming, l'Iva, le normative automobilistiche e le multe imposte alle aziende statunitensi nei casi antitrust.

LE REAZIONI ITALIANE

Per il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti sui dazi all’Ue, serve un accordo, e bisogna continuare a trattare. Taglia corto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini "Che Trump annunci dazi per aprire le trattative mi sembra ovvio. Poi bisogna vedere chi sta trattando, conto che a Bruxelles ci sia qualcuno con la linea collegata con gli Usa". Il numero uno delle banche italiane, Antonio Patuelli, c'è senz'altro preoccupazione, ma non bisogna spaventarsi troppo delle parole. "Il linguaggio di Trump - ha spiegato - non è quello classico, viene da un'esperienza molto commerciale che lui porta nei rapporti che ritiene essere più commerciali che politici e diplomatici. Ci troviamo di fronte a un 'tremendismo vetero-contrattualista', un tremendismo per spaventare l'interlocutore" conclude Patuelli invitando a mantenere i nervi saldi e una volontà di dialogo costruttiva.