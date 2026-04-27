Rimparare ad ascoltare, se stessi e il mondo. È questo il senso de “L’orecchio è l’occhio dell’anima”, il padiglione della Santa Sede alla Biennale d’Arte di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre. Un’esperienza immersiva, che unirà il contemporaneo al medievale, come spiegato oggi, nella conferenza stampa di presentazione, dal prefetto vaticano per la Cultura e per l'Educazione, il Cardinal Josè Tolentino De Mendonça.





LE OPERE ISPIRATE A ILDEGARDA DI BINGEN

Protagoniste saranno le opere sonore di 24 artisti internazionali - tra cui il regista Jim Jarmush e Patti Smith – che hanno preso spunto dalla vita di Santa Ildegarda di Bingen, monaca tedesca che tra le altre cose è stata compositrice, scrittrice e teologa. "Una figura che può apparire distante, essendo una mistica del XII secolo, ma che possiede una voce fortemente contemporanea, capace di illuminare gli interrogativi e i percorsi del presente" ha spiegato il Cardinal Josè Tolentino De Mendonça, che ha aggiunto che "





DUE LUOGHI SPECIALI

Curato da Hans Ulrich Obrist e da Ben Vickers, con la collaborazione del Soundwalk Collective, il padiglione troverà spazio in due sedi speciali, in due quartieri caratteristici di San Marco: il Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi a Cannaregio e il Complesso di Santa Maria Ausiliatrice a Castello. Un progetto che trova ancora una volta il sostegno di Intesa San Paolo, come ha spiegato l’Executive Director Arte Cultura e Beni Storici, Michele Coppola, che ha sottolineato come la Biennale di Venezia sia "