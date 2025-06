Il killer delle escort conferma di aver ucciso Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei ma nega di essere coinvolto in altri omicidi

Oggi nell'udienza di convalida e interrogatorio col gip in carcere a Prato, Frumuzache ha confermato di aver ucciso le due escort, sue connazionali, ma ha negato di essere coinvolto in altri omicidi. Il suo legale ha riferito che Frumuzache, aggredito in carcere a Prato da un cugino di Ana Maria Andrei che gli ha tirato dell'olio bollente sul volto, è "molto provato fisicamente e psicologicamente". Al momento il giudice si è riservato la decisione sulla misura di custodia cautelare richiesta dalla procura per omicidio e soppressione di cadavere. Le indagini vanno avanti. Un insospettabile padre di famiglia, almeno agli occhi di amici e conoscenti così come a quelli del suo datore di lavoro, in tre anni -dice- non ha mai dato problemi. L’altra faccia di Vasile Frumuzache è quella con cui ha descritto i delitti delle due escort con freddezza e distacco. Bisognerà capire se ci si trovi di fronte a un duplice omicida isolato o a un serial killer che per anni ha vissuto e agito inosservato. Nel carcere di Prato era atteso al varco dagli altri detenuti, in particolare quello che si è poi rivelato essere il cugino di una delle vittime gli ha gettato dell’olio bollente in viso provocandogli ustioni di primo e secondo grado. Un gesto che sarebbe stato scatenato da una frase provocatoria che il vigilante avrebbe pronunciato quando si è reso conto di avere tutti contro: “Ce ne sono anche altre”. La Procura ha chiesto l’acquisizione dei tabulati telefonici degli ultimi 5 anni, verranno quindi passati al setaccio tutti gli elenchi delle donne scomparse.

L'AGGRESSIONE IN CARCERE

La Procura di Prato, vista l'accusa pesante di essere il killer delle due prostitute, aveva dato la disposizione precisa di inserire Frumuzache nel reparto 'protetti', quello cioè in cui vengono mandati i responsabili di reati a sfondo sessuale, ma era stato poi trasferito a causa delle minacce ricevute dai detenuti romeni. E' così che l'uomo era finito nella sezione detenuti comuni, in un’area in cui le celle vengono lasciate aperte, e lì è stato aggredito con l'olio bollente. Sull'episodio in carcere la procura ha aperto un procedimento penale specifico: il procuratore Tescaroli ha detto che ogni persona, anche quella accusata dei crimini peggiori, ha il diritto di essere tutelata e trattata con umanità.