Campobasso: prosegue la indagine sull'avvelenamento da ricina, chi l'ha messa nel cibo ?

La perizia parla del veleno

Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara, morirono a poche ore di distanza l’una dall’altra tra il 27 e il 28 dicembre per un avvelenamento da ricina come confermerebbe la recente perizia. E’ una sostanza molto nociva e non facile da reperire e per questo è stato aperto un secondo filone di indagine contro ignoti per omicidio volontario con la premeditazione. Subito dopo la tragedia erano state aperte le indagini per omicidio colposo indagando cinque medici del pronto soccorso che avevano dimesso dopo poco le due donne che erano arrivate per la prima volta al pronto soccorso di Campobasso. I sanitari non si erano accorti della gravità della situazione. Quando sono arrivate una seconda volta ormai era troppo tardi. Con la conferma però della ricina come causa della morte la responsabilità dei dottori potrebbe cambiare dal momento che questa sostanza non poteva essere individuata in poche ore, né si sarebbe potuto intervenire rapidamente.

Per più di quattro ore ieri in Questura a Campobasso è stata sentita per la seconda volta la cugina di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne. La donna è un'insegnante di sostegno di quarant'anni: ha la sua casa di fronte a quella dei Di Vita dove si sarebbe sviluppata la tragedia. Gianni e Alice, la primogenita diciannovenne, si sono trasferiti proprio dalla lei da quando la loro abitazione è stata messa sotto sequestro. La donna, così come tutti gli altri interrogati, finora sono stati sentiti come persone a conoscenza dei fatti, non c'è nessun indagato nel fascicolo per omicidio volontario.

Qualcuno ha messo la ricina

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Al momento sarebbe anche confermato che non era presente ricina in Gianni Di Vita: si era sentito male anche lui ma era stato poi dimesso dall'ospedale. Il suo nuovo avvocato Vittorio Facciolla al programma tv "Chi l’ha visto?" ha precisato che di sicuro la famiglia – tranne la figlia maggiore – in quei giorni avevano finito delle cozze conservate da un pasto aziendale del giorno prima. Oltre che a insaccati e verdure. Ma i periti hanno escluso una intossicazione alimentare, chi ha quindi messo la ricina in alcuni alimenti?



