Uomo ferito a Ostia, vicino Roma. E’ stato trovato in un carrello, sarebbe stato torturato

Le botte e sul corpo i chiari segni di una tortura terribile, di quelle che raccontano i prigionieri di guerra: qualcuno gli ha strappato le unghie. Poi ha abbandonato il corpo dell’uomo in un carrello della spesa, in mezzo alla strada, mettendogli un cartello al collo, tra i pesanti insulti anche la scritta “infame”. E’ accaduto a Ostia, sul litorale romano, la vittima, un 40enne di origine brasiliana, ora è ricoverata all'ospedale Grassi in gravi condizioni. Il pestaggio gli ha provocato la frattura di entrambe le gambe, dei pollici ed ha subito l'asportazione delle unghie. Sevizie feroci che avrebbe subito altrove, in un luogo chiuso. Chi indaga non esclude che il pestaggio sia legato all'attentato dinamitardo contro la palestra dell'ex campione di pugilato Gianni Di Napoli, di giovedì scorso. Quella scritta “infame” potrebbe riferirsi a qualche genere di collaborazione della vittima con le forze dell’ordine.

AGGRESSIONE FEROCE

