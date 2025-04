Addio a Papa Francesco. Folla di fedeli e pellegrini in Piazza San Pietro

Papa Francesco se ne è andato nel lunedì dell'Angelo, per la Chiesa è il secondo giorno del Tempo pasquale, un periodo che dura cinquanta giorni e dovrebbe essere vissuto con gioia per la resurrezione di Gesù. E in pieno anno giubilare. Non sorprende dunque che così tanti fedeli e pellegrini -arrivati da tutta Italia e da ogni parte del mondo- abbiano appreso la notizia della scomparsa del Pontefice già a Piazza San Pietro. Dove magari facevano la fila per entrare in basilica, mentre altri stanno arrivando per dare in qualche modo un ultimo saluto al Papa.

FOLLA DI FEDELI A PIAZZA SAN PIETRO

Negli occhi del mondo c'è ancora il bagno di folla di ieri, quando Papa Francesco ha compiuto il tradizionale giro della piazza con la papa mobile, ha salutato i fedeli, si è fermato per le carezze tenere ai bambini. E sono tanti i fedeli davanti al colonnato di San Pietro e intorno alle vie che portano alla basilica di San Pietro che stanno cercando di entrare. È già attivo un servizio d'ordine che disciplina gli ingressi. Fedeli, turisti, semplici curiosi fanno la fila ordinatamente. Molti già in Vaticano per caso, tantissimi stanno arrivando apposta, dopo aver appreso la notizia in radio, questa mattina, come ci hanno raccontato le voci raccolte dai nostri inviati in Piazza San Pietro, hanno repentinamente cambiato i propri programmi per esserci, per Papa Francesco.