Terracina: chi era Mara Severin , la sommelier di 31 anni rimasta uccisa nel crollo del tetto del ristorante stellato

La storia di Mara Severin si intreccia a quella di "Essenza", il locale il cui tetto è crollato, che rappresenta un'isola di gusto e sperimentazione gastronomica a Terracina, sul litorale pontino, nel Lazio. Nel ristorante fondato da Simone Nardoni, classe 1987, Mara era la sommelier, lavorava gomito a gomito con lo chef e grazie a una cantina di circa 800 vini tra cui 100 champagne assicurava un’esperienza combinata a chi frequentava il ristorante. Una storia quindi di passione, di riconoscimenti perché Essenza ha avuto la stella Michelin a partire dal 2020.

Forse il maltempo tra le cause del crollo del tetto

Nel locale ieri sera, Mara era come sempre al suo posto, quando il tetto è venuto giù, forse anche per il vento forte che soffiava a Terracina. E’ stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate e a un’ora dal crollo è morta in ospedale. Secondo la ricostruzione fatta dai titolari del ristorante, ieri sera, improvvisamente, ha ceduto il soffitto di una parte del locale, la zona a sinistra del ristorante. E Mara Severin è stata colpita in pieno. In sala c'erano 4 in servizio, altri 5 erano in cucina, ma nessuno è rimasto ferito, prosegue la nota della proprietà.

Il dolore dei colleghi e dello chef

La sommelier, 31 anni, lavorava da Essenza da 11 anni, da quando il ristorante si trovava a Pontina, sempre in provincia di Latina. Originaria di Sabaudia, abitava a Pontinia e ha imparato sul campo la gestione della cantina proprio con lo chef di Essenza Simone Nardoni "che l'ha sempre vista come un anello fondamentale della catena". "Lo chef - si legge ancora nella nota - ha sempre detto 'il team è come una famiglia, la maggior parte delle persone che lavorano in squadra sono cresciute professionalmente insieme' e Mara è una di queste. Lo chef Simone Nardoni ha sempre espresso gratitudine e riconoscenza per il lavoro di Mara che lavorava con grande passione e senso di squadra, portando avanti con successo anche il progetto di La Cave, la sala del ristorante Essenza dedicata al vino, pensata per degustazioni private e percorsi su misura. Lo staff del ristorante ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Severin.