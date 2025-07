27 anni per Daniele Rezza, 20 erano stati chiesti dalla Procura di Milano, per la morte di Manuel Mastrapasqua Photo Credit: agenzia ipa

Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless che costano da pochi euro. Lo ha deciso la Corte di Assise di Milano. La Procura di Milano aveva chiesto una condanna più mite, a vent'anni.

Impressionante audio riprodotto in aula

Gli ultimi istanti di vita di Manuel Mastrapasqua sono stati fatti sentire in aula a Milano nel processo a carico del ventenne Daniele Rezza, accusato di averlo ucciso con una coltellata al petto. L'avvocata di parte civile Roberta Minotti, che assiste i familiari della vittima, ha fatto ascoltare ai giudici della Corte di Assise di Milano il vocale che Manuel stava registrando su Whatsapp per la sua ragazza quando ha perso la vita in strada a Rozzano l'11 ottobre scorso. La mamma, il fratello e la compagna di Manuel sono usciti dall'aula. Solo la sorella è rimasta ad ascoltare la registrazione.