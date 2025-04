Papa Francesco va alla Basilica di Santa Maria Maggiore. E ora i fedeli sperano in nuove sorprese per Pasqua

Inaspettato, ma nemmeno troppo visto che la prima cosa che Papa Francesco ha fatto lasciando il Policlinico Gemelli dopo 38 giorni di ricovero è stato recarsi alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Lo ha fatto di nuovo oggi, è giunto in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Popoli Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma, vestito con la talare bianca e zucchetto alla testa, alla fine ha salutato una famiglia ed in particolare un bambino a cui ha offerto un piccolo dono. Le sorprese di Bergoglio, dopo quella di domenica scorsa quando è apparso in piazza San Pietro al termine della messa per il Giubileo dei malati e di giovedì quando in borghese è andato nella Basilica di San Pietro per controllare con i propri occhi lo stato degli ultimi restauri - lasciano accesa la speranza che possa fare qualche sorpresa anche a Pasqua. Domani intanto ha affidato la celebrazione delle Palme in Piazza San Pietro al cardinale Leonardo Sandri.

VISITA LAMPO A SANTA MARIA MAGGIORE

E' arrivato intorno alle 14,30 nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Papa Francesco ci è rimasto circa un quarto d'ora. Il Papa è stato accolto dall'arciprete, il card. Rolandas Mackrikas. Per farlo accedere alla cappella è stata allestita una pedana. Al termine del suo omaggio floreale, il Papa ha salutato una famiglia ed in particolare un bambino a cui ha offerto un piccolo omaggio. Il blitz del Papa, arrivato con i naselli dell'ossigeno, era del tutto inaspettato dai fedeli in basilica. In tanti sono rimasti attoniti e quasi a bocca aperta, mentre qualcun altro ha urlato viva il Papa ed in particolare un fedele messicano "viva il Mexico!".