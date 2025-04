Monreale strage dopo una violenta rissa,tre vittime e due feriti arrestato un diciannovenne

Un 19enne di Palermo è in arresto, per la sparatoria di Monreale in cui sono morti tre ragazzi e due sono rimasti feriti. Prosegue l’attività di investigazione per la ricostruzione dei fatti, e per la ricerca dei componenti del gruppo responsabile della strage di Monreale . Sarebbero ricercate altre quattro persone dopo il fermo del diciannovenne Salvatore Calvaruso che ha confessato ai carabinieri, ma poi si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al magistrato. Almeno in due del gruppo di palermitani provenienti dal quartiere Zen avrebbero aperto il fuoco contro il centinaio di persone che affollava, nella notte tra sabato e domenica, la via Benedetto D'Acquisto , di fronte al Pub 365 : ne sono convinti gli inquirenti, che cercano un altro giovane che avrebbe fatto fuoco ad altezza d'uomo sui ragazzi che stavano trascorrendo una serata tranquilla.

Le tre vittime

Nell'eccidio sono morti Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, feriti un trentatreenne e un sedicenne. I carabinieri hanno ricostruito che almeno cinque persone hanno fatto irruzione in via D'Acquisto, non lontano dal Duomo di Monreale, scatenando una rissa selvaggia, a colpi di tavolini e sedie, poi certamente Calvaruso - secondo l'accusa - ha impugnato una pistola e ha cominciato a sparare "oltre 20 colpi sulla folla di 100 persone". In questa azione non sarebbe stato da solo: si cerca non solo l'altro che ha sparato, ma anche gli altri, tre almeno. Rischiano tutti l'incriminazione per strage.

Salvatore Calvaruso è stato arrestato con l'accusa di strage, porto abusivo e detenzione illegale di arma da fuocoIl giovane fermato ha piccoli precedenti penali. È stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo. I sospetti degli investigatori si concentrano anche su un'altra persona, immortalata dalle telecamere su uno scooter mentre si allontanava dal luogo della sparatoria. Ieri mattina è stato denunciato il furto del mezzo, ma per gli inquirenti potrebbe essere il tentativo di spiegare la presenza dello scooter in via Benedetto d'Acquisto. Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo, ha reso dichiarazioni spontanee confessando di essere stato tra coloro che hanno sparato. Successivamente, in sede di interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. E' quanto emerge dal provvedimento di fermo firmato dal pm Felice De Benedittis.

Che cosa ha scatenato la rissa

Nella tragica notte di Monreale, la sparatoria è avvenuta intorno all'una, al culmine di una lite davanti a un locale di via D'Acquisto tra un gruppo di giovani monrealesi e dei palermitani provenienti dal quartiere Zen. Parole grosse, rissa e poi le pallottole, almeno 18. Due ragazzi sono deceduti sul colpo, il terzo è morto in ospedale. Il tutto si sarebbe scatenato per un commento sui movimenti dell’auto dei palermitani.

Salvo e Andrea tra le vittime , cugini inseparabili

Due delle tre vittime erano cugini inseparabili. "A un cugino, a un fratello… Sappi che sempre, che comunque vada sarò dalla tua parte, brutta o bella che sia io ci sarò" scriveva Andrea Miceli in un post su Facebook di tre anni fa. La foto stretto in un abbraccio col cugino Salvo Turdo, di due anni più giovane. Secondo testimoni, Andrea avrebbe chiuso la fidanzata in auto e poi sarebbe corso ad aiutare Salvo, perdendo anche lui la vita.Fuori pericolo, il ragazzo di 16 anni rimasto ferito ha risposto con messaggi agli amici, preoccupati per le sue condizioni, dal letto dell'ospedale Policlinico di Palermo. In ospedale rimane anche il secondo ferito, Nicolò Cangemi, 33 anni. Intanto il presidente della Seus 118 per la regione siciliana, Riccardo Castro, ha denunciato, in occasione dei soccorsi a Monreale una nuova aggressione al personale da parte di parenti di un giovane ferito.