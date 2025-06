Milano, un borseggiatore restituisce orologi preziosi al turista americano derubato in centro, per lui sono falsi Photo Credit: agrnzia ipa





Uno strano turista, un borseggiatore professionista molto giovane , oroiogi preziosi, anzi no. Il teatro dove è andata in onda la singolare vicenda è il centro di Milano. Il turista americano è stato derubato nella hall di un hotel di lusso in zona Centrale al The Westin Palace, di fronte alla Stazione Centrale di Milano. Il giorno dopo, lo zaino è ricomparso con un biglietto scritto con fatica in italiano: «Gli orologi sono falsi».