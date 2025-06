Jeff Bezos e Laura Sanchez sono in laguna, atterrati con un elicottero, portano tre milioni di euro

Jeff Bezos e Laura Sanchez sono atterrati , nel pomeriggio allo scalo Nicelli del Lido di Venezia . Il magnate di Amazon e la fidanzata sono scesi nella città sulle palafitte in elicottero, decollato dalla sua seconda nave Abeona che, insieme al mega yacht Koru , tra ieri e oggi si era avvicinato all'altezza di Umago in Croazia . L'elicottero è già rientrato alla base, mentreall'aeroporto di Venezia stanno continuando gli atterraggi di jet privati, gli ultimi due da Ibiza e Parigi. Nessuna lista nozze, nessun diamante in più, nessun pacchetto a sorpresa infiocchettato: il regalo più prezioso Jeff Bezos e Lauren Sanchez lo hanno fatto direttamente alla città di Venezia che li ospita per il giorno più importante e celebrato della loro vita. Il fondatore di Amazon e la sua compagna, prossimi alle nozze fissate per venerdì 27 giugno sull'isola di San Giorgio, hanno scelto di celebrare l'amore con un gesto che secondo gli sposi dovrebbe parlare alla coscienza del mondo: una donazione da tre milioni di euro destinata a salvaguardare Venezia, la laguna e il fragile ecosistemaminacciato dai cambiamenti climatici.

Tre milioni divisi per tre enti

Tre milioni, secondo quanto riferito all'Adnkronos, divisi equamente tra tre prestigiose istituzioni che operano sul territorio lagunare praticamente da sempre : il Corila (Consorzio per la Ricerca Lagunare), la Venice Internationa lUniversity e l'Ufficio Unesco di Venezia. Tre enti che lavorano ogni giorno, per custodire il 'cuore liquido' della Serenissima e proiettarlo nel futuro con l'aiuto della scienza, dell'educazione e della cultura.La notizia, trapelata grazie al sito statunitense Tmz, accompagna un invito di nozze tanto elegante quanto inusuale. Gli ospiti – un parterre stellare - sono stati invitati con partecipazioni nuziali con Illustrazioni raffinate di gondole, canali incantati, farfalle da sogno e stelle cadenti. Ma soprattutto, con una richiesta affettuosa e netta: "Per favore, niente regali". Al loro posto, scrivono Jeff e Lauren, "abbiamo deciso di fare donazioni in vostro onore e congratitudine per aver intrapreso il viaggio per festeggiare con noi a Venezia".

Il governatore Zaia gongola

"Apprendo con piacere che la donazione di Jeff Bezos e Lauren Sanchez per Venezia passa da uno a tre milioni di euro. Un gesto di straordinaria generosità, che va ben oltre la cronaca mondana, e si traduce in un aiuto concreto per la laguna, il suo fragile ecosistema e le istituzioni che la custodiscono". Lo rende noto il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando l'annuncio del sostegno ai tre enti veneziani - Corila, Venice International University e Ufficio Unesco - da parte della coppia. "Mi auguro - aggiunge Zaia - che la scintilla scoccata tra Bezos e Venezia possa trasformarsi in un legame duraturo: un impegno costante a favore della città, dei suoi abitanti, dell'ambiente, e soprattutto di quei giovani che potrebbero scegliere Venezia come luogo dove vivere e costruire il proprio futuro. Welcome in Venice, Jeff!".

Il fronte anti Bezos

Ma anche chi vuole cotestarre il ricchssimo ospite.Puntano anche sull'effetto sorpresa i comitati "No Bezos" per le manifestazioni di protesta, anche estemporanee, in preparazione per i giorni delle nozze di mister Amazon e Lauren Sanchez. Da oggi in città si vocifera ad esempio di possibili blitz via acqua che potrebbero interessare domani sera il Bacino di San Marco, ma anche il Canal Grande nei pressi di Rialto. Non si conoscono i dettagli delle iniziative, che vedranno impegnati il movimento raggruppato nel duplice slogan "No Space for Bezos" e "No Space for War", che ufficialmente hanno per ora annunciato solo una grande manifestazione per sabato 28, un corteo che partirà dal piazzale della Stazione e lungo Strada Nova per raggiungere la zona del Ponte di Rialto, e concludersi in Campo Sant'Angelo