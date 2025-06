La tragica scomparsa della giovane hostess a Vienna, il fidanzato sostiene che sia caduta accidentalmente

Il compagno di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni morta precipitando dal terzo piano di un palazzo a Vienna, è stato sentito più volte dagli inquirenti: avrebbe detto che si trovavano in casa e avevano litigato fino a quando lei non è caduta accidentalmente.

La famiglia, rappresentata dal legale Alberto Raffadale, non ha mai creduto all'ipotesi del suicidio. Ha presentato due esposti contro ignoti a due Procure diverse, quella viennese e quella di Palermo. Si chiede che vengano fatti nuovi accertamenti e che si proceda immediatamente al sequestro dell'abitazione, della salma, dei cellulari, del portatile in uso ad Aurora. Sarà fondamentale infatti fare una copia forense dei messaggi presenti nel cellulare per capire magari il rapporto che Aurora Maniscalco aveva con il compagno, anche lui di personale di bordo ma di un'altra compagnia aerea. La famiglia avrebbe parlato di alcuni problemi tra di loro. "Aurora era una ragazza timida e non si confidava facilmente con tutti, ma pare che ultimamente litigassero molto", ha detto la cugina della vittima in una intervista . Lo ha ribadito anche la zia: "Aurora e il fidanzato non andavano d'accordo, sappiamo che mia nipote è precipitata dal terzo piano in seguito a una lite con lui".