Khamenei è vivo, appare in tv,abbiamo vinto e messo in ginocchio Israele, sospesa la collaborazione con l'Aiea

Considerato l'obiettivo numero uno della recente campagna di bombardamenti israeliani, l'ayatollah Ali Khamenei è rimasto nascosto per tutta la durata della guerra dei 12 giorni tra lo Stato ebraico e l'Iran. Oggi, dopo essersi complimentato con la sua nazione per "la vittoria sul regime sionista" su X, la guida suprema della repubblica islamica ha annunciato un discorso televisivo pensato per commentare la fine del conflitto con Tel Aviv. "Nonostante tutto il clamore e tutte le affermazioni, il regime sionista è quasi crollato ed è stato schiacciato sotto i colpi della Repubblica Islamica", ha dichiarato. Nel mirino di Khamenei sono finiti anche gli Stati Uniti che, a suo dire, "hanno ricevuto un sonoro schiaffo" dall'Iran.