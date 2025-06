Chiara Poggi e Alberto Stasi erano soli nella villetta di Garlasco il giorno prima dell'omicidio

Le nuove analisi sui rifiuti non repertati nella villetta di Garlasco confermano solo la presenza di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi, già condannato in via definitiva. Nessuna traccia riconducibile ad Andrea Sempio, attualmente nuovo indagato, né ad altri profili genetici. Dunque le analisi confermerebbero quello che già si sapeva fin qui: in casa c'erano solo Chiara e Alberto. E poi è inutilizzabile il capello con bulbo trovato tra i rifiuti è risultato atrofizzato. Per quanto sarebbe stato utilizzabile per modo di dire: avrebbe soltanto detto che il suo proprietario era stato nella casa in quei giorni... insomma sarebbe stato una prova del nulla.. Questa una delle prime risultanze dell'incidente probatorio in corso: l'immondizia analizzata reca tracce genetiche solo della vittima e del suo fidanzato. Niente Andrea Sempio, niente gemelle Cappa, nessuna altra persona.