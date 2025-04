Speciale impedibile di Famiglia Cristiana su Papa Francesco: 100 pagine di racconti

Famiglia Cristiana è il settimanale che, da sempre, racconta l'Italia. Oltre 90 anni di storia. La rivista, diretta da Don Stefano Stimamiglio, titola: "Francesco, la rivoluzione dell'amore".

Un grande speciale, imperdibile, sul Papa argentino (morto Lunedì dell'Angelo alle 7.35 nel suo appartamento a Santa Marta, in Vaticano). Anche nella sezione on line della rivista troverete tanti approfondimenti sul Papa, curati dalla redazione di Famiglia Cristiana.

«Un vuoto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha interpretato al meglio il sentimento di credenti e non credenti di fronte alla morte di Francesco»: lo afferma don Stefano Stimamiglio, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo nonché direttore di Famiglia Cristiana. «Il Papa – prosegue Stimamiglio – ci lascia in eredità due linee di orientamento in questi tempi molto difficili: la fraternità, come antidoto a quella che chiamava la “globalizzazione dell’indifferenza”; e l’ecologia integrale, come nuova mentalità da assumere per sconfiggere la demoniaca mentalità dello “scarto”, che sceglie sulla base degli interessi dei potenti chi ha diritto di vivere».

Per onorare questo lascito impegnativo, fin dalla mattinata di oggi – subito dopo che ha iniziato a diffondersi la notizia della scomparsa del Pontefice – sul sito famigliacristiana.it è stato messo online uno speciale «Addio al Pontefice della misericordia» con aggiornamenti continui, approfondimenti e notizie. I responsabili e i giornalisti dei Periodici San Paolo – in particolare di Famiglia Cristiana, Credere e Jesus – si sono resi disponibili per commenti e analisi in diretta nelle diverse trasmissioni radiofoniche e televisive nazionali.

La redazione, inoltre, è al lavoro per chiudere uno speciale cartaceo, a colori, di cento pagine, che sarà nelle edicole italiane già mercoledì mattina. S’intitolerà «La rivoluzione dell’amore» e toccherà tutti gli aspetti biografici, pastorali, geopolitici e teologici che Jorge Mario Bergoglio ha messo in campo da quando è diventato Papa, il 13 marzo 2013, fino a oggi.

Lo speciale di Famiglia Cristiana, con le firme dei suoi giornalisti e di autorevoli collaboratori – tra cui il gesuita Antonio Spadaro, lo storico Andrea Riccardi, la teologa Pina De Simone, il monaco Sabino Chialà – ricostruisce il magistero e le riforme di Papa Francesco, nonché il suo costante impegno per il sociale, il linguaggio, l’economia e la pace. Specifici zoom vengono dedicati al suo rapporto con Benedetto XVI e la sua “pedagogia del cuore” sui fronti della famiglia e dei giovani.

Altre iniziative del Gruppo Editoriale San Paolo in cantiere per ricordare il grande “Papa della misericordia” verranno annunciate nei prossimi giorni. «Quando lo incontrammo il 21 maggio 2022 in occasione dei 90 anni di Famiglia Cristiana – conclude don Stimamiglio – oltre a ricordarci d’insistere per una buona comunicazione ci spronò a guardare sempre il Vangelo: andare alle radici, non per conservarsi, ma per crescere».

LE PRIME IMMAGINI DELLA TOMBA DEL PAPA

Intanto, sono state diffuse le prima immagini della tomba dove verrà sepolto Francesco, a Santa Maria Maggiore. Le sue volontà sono state scritte in un testamento: una tomba semplice, a terra, con una sola scritta: Franciscum. Per la prima volta un Papa riposa fuori dalle mura vaticane.

LUNGHE CODE PER L'ULTIMO OMAGGIO A FRANCESCO