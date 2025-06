Torna il grande caldo: weekend all'insegna dell'afa. Spiagge prese d'assalto

Bollino arancione, significa che il campanello d'allarme è molto alto. L'ondata di calore rialzerà la testa domani (allerta di livello 2, ovvero condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute) in 3 città: Roma, Bolzano e Brescia.

COSA ACCADRA' SABATO?

Mentre sabato ci sarà una breve pausa, con un calo del livello di allerta e saranno 10 le città con bollino giallo (livelli 1 di allerta, condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione): Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino. E' quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che elabora dei bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore.

ATTENZIONI AI BAMBINI: IL CALDO LI METTE A DURA PROVA

La scuola è finita e per i bambini sono iniziate le vacanze. Ai genitori il compito di organizzarle al meglio. Ma quali sono i farmaci da mettere in valigia? Come affrontare il mal d'auto? A quale età e con quali precauzioni si possono portare i bambini al mare? Cosa fare in caso di uno spiacevole incontro con una tracina o una medusa? A rispondere ci pensano gli esperti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma che hanno messo a punto una pratica guida rivolta ai genitori per affrontare con serenità l'estate in compagnia dei propri figli.

I CONSIGLI DEL PEDIATRA

"L'estate è il tempo della libertà, del mare, dei giochi all'aria aperta: un momento bellissimo per ogni bambino. Le elevate temperature, l'esposizione solare e le attività all'aperto comportano per loro anche dei rischi specifici che non vanno sottovalutati - spiega Alberto Villani, responsabile dell'unità operativa complessa di Pediatria generale e Dea II livello dell'Ospedale - Il vademecum che abbiamo predisposto rappresenta una sintesi di evidenze scientifiche e raccomandazioni cliniche utili a prevenire condizioni potenzialmente pericolose, come i colpi di calore, le ustioni solari o gli incidenti in acqua. L'obiettivo è promuovere una corretta cultura della prevenzione anche in ambito pediatrico". Sul sito dell'Ospedale, un articolo di approfondimento e un'intera sezione dedicata all'estate e ai bambini".

I CONSIGLI RIVOLTI AGLI ANZIANI E FRAGILI

Come ogni anno, quando arrivano forti ondate di caldo, è necessario seguire i consigli degli esperti. Soprattutto fragili e anziani, soggetti a rischio, devono evitare di uscire durante le ore più calde del giorno. E' opportuno consumare cibi leggeri, bere molta acqua. Evitare, quindi, sport nelle ore della mattina.