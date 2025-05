Banksy torna a farsi vivo. Dove si trova la nuova opera dell'artista inglese ?

Banksy è tornato a farsi vivo, nelle ultime ore, con un graffito, rivelato al mondo dai canali social a lui stesso ricondotti, ma senza che venisse svelato dove fosse, concretamente, la collocazione dell'opera. Stavolta, come ha scritto l'agenzia "Ansa", l'artista inglese , la cui identità resta sempre avvolta nel mistero, ha disegnato su un muro l'immagine di un faro, accompagnata da una didascalia : "I want to be what you saw in me" e cioè "voglio essere ciò che hai visto in me". Il faro proietta una falsa ombra sul marciapiede , dando l'illusione di riflettere la silhouette di un paletto stradale . Come già per un precedente ultimo lavoro, comparso pochi mesi fa sul sito internet di riferimento legato a Banksy e interpretato, da alcuni, come una denuncia indiretta dell'azione militare d'Israele nella Striscia di Gaza, nulla viene detto sulla collocazione di questa opera, come anticipato in precedenza in questo articolo, a differenza di tanti altri annunci localizzati di murales del passato. I pochi elementi che si possono desumere dall'immagine hanno indetto diversi navigatori di Internet e media britannici, come la Bbc, a ipotizzare, comunque, che stavolta l'artista di Bristol abbia scelto la Francia, Marsiglia per la precisione . Numerose le interpretazioni sul vero significato di quel faro.





