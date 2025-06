L'ultimo saluto ad Alvaro Vitali nella Chiesa degli artisti di Roma? Ecco cosa c'è da sapere

L'ultimo saluto ad Alvaro Vitali, indimenticabile attore che nella sua carriera - iniziata con la commedia sexy all'italiana - ha vinto numerosi premi.

I funerali, come fa sapere sui social Locascio- Gargiulo Managment, saranno celebrati il 26 giugno 2025, alle 15, nella chiesa di San Pancrazio nel quartiere Monteverde vecchio di Roma.

Come mai non è stata scelta la Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo per l'ultimo saluto? Mistero. Anche perché, un attore del suo calibro, che ha saputo vestire i panni di Pierino (una maschera degli anni Settanta e Ottanta), ma anche quelli più seri, meriterebbe i funerali nella chiesa che da sempre ha riunito tutti i grandi artisti. Quella di piazza del popolo a Roma.