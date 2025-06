Il re dei paparazzi colpisce ancora: Rino Barillari "pizzica" Al Pacino. Ecco com'è andata...

Chiamatelo semplicemente "The King": il re. Perché Rino Barillari, che da pochi mesi ha spento 80 candeline, non perde mai un colpo. Anzi, non perde nemmeno un click. L'ultimo colpaccio? Le foto ad Al Pacino, che in questi giorni si trova a Roma. Quando gli telefoniamo risponde così: "Hello? Sono a caccia, come sempre...". Chiacchierare con Barillari significa ripercorrere la storia del nostro Paese, primo in assoluto per talenti cinematografici e vip di ogni tipo. Quelli veri.

L'INCONTRO A TRASTEVERE

Trastevere. Il cuore della movida romana. Barillari è a "caccia" di vip. Alle sue orecchie arriva la soffiata: Al Pacino sta andando a cena. Si mette in moto e arriva nei locali più frequentati. L'avvistamento, le foto, lo scoop per Il Messaggero.

Al Pacino è in giro per la Capitale con cappello con visiera, giacca en pendant, occhiali da sole. I più giovani, magari, nemmeno lo riconoscono, ma Barillari - che ha fiuto giornalistico - lo nota subito. Ed appena si mette seduto con alcuni amici al ristorante scatta a raffica. Rino Barillari, giovedì sera., tra l'altro, l'aveva incontrato a Campo de’ Fiori.

COME MAI AL PACINO SI TROVA A ROMA?

L'attore, ormai da qualche giorno, si trova a Roma per girare Captivated, il nuovo film diretto da Dito Montiel sul rapimento di John Paul Getty III, avvenuto proprio a Roma, a piazza Farnese, nel 1973. Alcuni giorni fa ha partecipato ad un’udienza privata in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV (come regalo ha portato il modellino di una Maserati.

IL GRANDE TALENTO DI RINO BARILLARI

Barillari a Roma è un'istituzione. Il fotografo per antonomasia, quello che ha scattato nelle sua vita milioni di foto: Papi, attori della Dolce Vita, star internazionali. Tutti, prima o poi, famosi, sono passati sotto i flash del mitico Barillari. Che parla anche americano misto a romano, ormai la Capitale è la sua città d'adozione da moltissimi anni, da quando - giovanissimo - lascia la Calabria per cercare fortuna a Roma. Via Veneto, teatro della Dolce vita, è la sua "piazza" preferita: li scatta foto a migliaia di personaggi e divi. E per uno scatto fa chilometri a piedi con macchine fotografiche nascoste sotto la camicia o la giacca. "La foto si fa con la testa", dice sempre. "Prima si scatta. Poi si chiede": questo è il suo motto. Come dargli torto?

