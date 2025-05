Rino Barillari (The king) - Gerard Depardieu: la vicenda si sposta in tribunale. Ecco cosa è accaduto

Via Veneto, dove La Dolce vita degli anni Sessanta viveva raccontata dal mitico Rino Barillari (The King, il re dei paparazzi). Ma esattamente un anno fa, Barillari incontrava, proprio in quella storica via di Roma, l'attore Gerard Depardieu con la compagna Magda Vavrusova.

Gli scatti di Barillari avrebbero fatto arrabbiare l'attore, la reazione - secondo il racconto - sarebbe stata furibonda. Barillari, 80 anni compiuti da poco, ha denunciato Depardieu: l'accusa, nei suoi confronti, è di aver preso a pugni il fotografo.

LA CONDANNA A 18 MESI DEL TRIBUNALE DI PARIGI

Ed esattamente una settimana fa, il tribunale di Parigi ha inflitto una condanna a 18 mesi all'attore per violenza sessuale contro la decoratrice Amélie K (54 anni) e l’assistente Sarah (34 anni) sul set del film Les Volets Verts di Jean Becker nel 2021. Ora, però, arriva una nuova grana: il processo, deciso dalla pm Paola Padula con una citazione diretta in giudizio, comincerà il 17 giugno nel palazzo di giustizia della Capitale.

LA VERSIONE DI GERARD DEPARDIEU

Il 21 maggio 2024, all’ Harry’s Bar di via Veneto a Roma Barillari nota Depardieu, Gli scatti del paparazzo sarebbero stati la causa de litigio. L'attore francese non era solo, ma con la sua compagna, Magda Vavrusova ed altre quattro persone.

Depardieu, però, racconta che il fotografo romano avrebbe allontanato la sua compagna con gesti bruschi. «Mi ha toccato il busto e il petto con il braccio nel tentativo di scansarmi per andare a fotografare l’attore», aggiungendo di «provare ancora dolore, perché quando successo è stato molto violento», aveva raccontato la donna.

LA VERSIONE DI RINO BARILLARI

La versione del re dei paparazzi è diversa. «Quella ragazza bellissima che era con l’attore, mi ha detto “merd” — ha detto Barillari al Corriere subito dopo lo scontro con l’attore —. Mi ha subito tirato del ghiaccio in faccia, una cosa normale, i personaggi famosi ‘sta scena la fanno sempre».

Come fa sapere il Corriere, "nel capo d’imputazione, la pubblico ministero scrive che «Barillari avrebbe scattato delle foto mentre si trovava all’interno del locale, senza autorizzazione». Il fotografo, dopo la rissa, disse: «Prima scatti e poi chiedi: è il mio mestiere, che devo fa’? Per una foto mi sono preso tre cazzotti in faccia con una violenza che non m’aspettavo. Mamma quanto era grosso». Adesso spetterà al Tribunale di Roma fare chiarezza su quanto è accaduto un anno fa in via Veneto.