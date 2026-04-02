Sul mercato americano arriva un nuovo farmaco per dimagrire, una pillola da prendere una volta al giorno

Si amplia la gamma dei moderni farmaci anti-obesità, arriva la seconda pillola dimagrante giornaliera sul mercato Usa. Orforglipron ha incassato ieri il via libera da parte della Food and Drug Administration. Si tratta di un farmaco che può essere assunto in qualsiasi momento della giornata senza restrizioni di cibo o acqua. Un’opzione orale, dunque, alternativa alla formulazione iniettabile già disponibile. Deborah Horn, direttrice del Center for Obesity Medicine alla McGovern Medical School UTHealth di Houston, ha affermato che, in base agli studi clinici, il farmaco garantirà una perdita di peso media del 12,4% al dosaggio più elevato. La nuova medicina sarà disponibile in sei diversi dosaggi a un prezzo compreso tra 149 e 349 dollari al mese, per i pazienti che la acquisteranno in proprio senza assicurazione sanitaria. La distribuzione della pillola dovrebbe iniziare lunedì 6 aprile. “Va assunta una volta al giorno, questo trattamento è pensato per la vita reale", ha osservato David A. Ricks, presidente e amministratore delegato di Eli Lilly and Company.

L'obesità ha assunto i contorni di una pandemia globale, con livelli di crescita sostenuti sia nei paesi ad alto reddito che in quelli in via di sviluppo ma gli Stati uniti sono capofila nelle statistiche. Secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nel periodo 2021-2023 la prevalenza dell'obesità tra gli adulti ha raggiunto il 40,3%. Di questi, il 39,2% riguarda gli uomini e il 41,3% le donne. L'obesità, lo ricordiamo, è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un accumulo anomalo o eccessivo di grasso corporeo che può compromettere la salute. Viene generalmente diagnosticata utilizzando l'indice di massa corporea , che classifica come obeso un individuo con un IMC superiore a 30 kg/m².



