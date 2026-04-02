Sul mercato americano arriva un nuovo farmaco per dimagrire, una pillola da prendere una volta al giorno

Sul mercato americano arriva un nuovo farmaco per dimagrire, una pillola da prendere una volta al giorno

Sul mercato americano arriva un nuovo farmaco per dimagrire, una pillola da prendere una volta al giorno Photo Credit: Ansa: Francesca Ruggieri

Redazione Web

02 aprile 2026, ore 15:02

Garantirà una perdita di peso media del 12,4% al dosaggio più elevato, secondo gli esperti

Si amplia la gamma dei moderni farmaci anti-obesità, arriva la seconda pillola dimagrante giornaliera sul mercato Usa. Orforglipron ha incassato ieri il via libera da parte della Food and Drug Administration. Si tratta di un farmaco che può essere assunto in qualsiasi momento della giornata senza restrizioni di cibo o acqua. Un’opzione orale, dunque, alternativa alla formulazione iniettabile già disponibile. Deborah Horn, direttrice del Center for Obesity Medicine alla McGovern Medical School UTHealth di Houston, ha affermato che, in base agli studi clinici, il farmaco garantirà una perdita di peso media del 12,4% al dosaggio più elevato. La nuova medicina  sarà disponibile in sei diversi dosaggi a un prezzo compreso tra 149 e 349 dollari al mese, per i pazienti che la acquisteranno in proprio senza assicurazione sanitaria. La distribuzione della pillola dovrebbe iniziare lunedì 6 aprile. “Va assunta una volta al giorno, questo trattamento è pensato per la vita reale", ha osservato David A. Ricks, presidente e amministratore delegato di Eli Lilly and Company.

L'obesità ha assunto i contorni di una pandemia globale, con livelli di crescita sostenuti sia nei paesi ad alto reddito che in quelli in via di sviluppo ma gli  Stati uniti sono capofila nelle statistiche. Secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nel periodo 2021-2023 la prevalenza dell'obesità tra gli adulti ha raggiunto il 40,3%. Di questi, il 39,2% riguarda gli uomini e il 41,3% le donne. L'obesità, lo ricordiamo,  è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità  come un accumulo anomalo o eccessivo di grasso corporeo che può compromettere la salute. Viene generalmente diagnosticata utilizzando l'indice di massa corporea , che classifica come obeso un individuo con un IMC superiore a 30 kg/m².


Argomenti

Grasso
nuovo farmcano per obesi
Obesità
pillola anti-obesità
Usa

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

    Prmo istant poll, Sì una forbice tra il 47/51% e il no tra il 49 e il 53% al referendum sulla giustizia

  • Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

    Strage di migranti nel Mediterraneo. Un'ottantina i dispersi in mare, 32 i sopravvissuti, due i morti

  • Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio

    Artemis II è a due terzi del suo viaggio verso la Luna. Ecco la nuova foto della Terra scattata dallo spazio

  • La Veglia di Pasqua di Papa Leone, le guerre e i rancori non ci possono paralizzare

    La Veglia di Pasqua di Papa Leone, le guerre e i rancori non ci possono paralizzare

  • Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1

    Serie A, Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1

  • Conclusa la missione nel Golfo della Premier Giorgia Meloni: rafforzati i rapporti strategici e gli interessi nazionali

    Conclusa la missione nel Golfo della Premier Giorgia Meloni: rafforzati i rapporti strategici e gli interessi nazionali

  • La crisi del petrolio nel Golfo, prime limitazioni di carburante per i voli in quattro scali italiani

    La crisi del petrolio nel Golfo, prime limitazioni di carburante per i voli in quattro scali italiani

  • Addio a Vittorio Messori. L’intellettuale cattolico si è spento a 84 anni

    Addio a Vittorio Messori. L’intellettuale cattolico si è spento a 84 anni

  • Napoli, arrestato il boss di camorra Roberto Mazzarella. Era considerato il quarto latitante più pericoloso

    Napoli, arrestato il boss di camorra Roberto Mazzarella. Era considerato il quarto latitante più pericoloso

  • La missione nei Paesi del Golfo ha l’obiettivo di garantire all’Italia gli approvvigionamenti energetici, così Giorgia Meloni sulla visita lampo di due giorni

    La missione nei Paesi del Golfo ha l’obiettivo di garantire all’Italia gli approvvigionamenti energetici, così Giorgia Meloni sulla visita lampo di due giorni

Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

Un sistema digitale pensato per chi vive da solo, che accende anche il dibattito sulle difficoltà relazionali

E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

E' morto Eric Dane, il dottor Sloan di Grey's Anatomy. Aveva 53 anni

La diagnosi di Sla 10 mesi fa, arrivata dopo un consulto per un braccio che muoveva con difficoltà. Lascia due figlie Billie e Georgia

“Mangiare fino a 5 volte al giorno e svolgere sempre attività fisica”: i segreti della longevità di Silvio Garattini

“Mangiare fino a 5 volte al giorno e svolgere sempre attività fisica”: i segreti della longevità di Silvio Garattini

L’intervista al celebre studioso e oncologo, e realizzata dal Corriere della Sera, in merito ai consigli e alle attività fisiche da seguire per condurre una vita centenaria come la sua.