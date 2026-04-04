Addio a Vittorio Messori. L’intellettuale cattolico si è spento a 84 anni

È stato uno degli intellettuali cattolici più noti nel nostro Paese, autore di numerosi bestseller, che hanno venduto milioni di copie e sono stati tradotti in molte lingue. Vittorio Messori si è spento ieri nella sua casa di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Aveva 84 anni.





I LIBRI

Collaboratore di diversi quotidiani, tra cuie il, sempre con contributi legati alla religione, Messori era nato a Sassuolo da una famiglia anticlericale, approdata a Torino nell'immediato dopoguerra. L’incontro con la fede arrivò solo nel 1964, attraverso la lettura dei Vangeli. Nel 1976, l’uscita del primo saggio,", frutto di dodici, intensi, anni di studio. Ma ad essere ricordati in modo particolare, sono "", pubblicato nel 1984 dopo giorni di colloqui con il Cardinale Joseph Ratzinger, e il volume “scaturito da un’intervista con Papa Giovanni Paolo II.





I RICORDI

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ricordato uno studioso appassionato e competente che "Cordoglio anche dal vicepremier Antonio Tajani che ha voluto ricordare "