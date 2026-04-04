Addio a Vittorio Messori. L’intellettuale cattolico si è spento a 84 anni

Addio a Vittorio Messori. L’intellettuale cattolico si è spento a 84 anni

Addio a Vittorio Messori. L’intellettuale cattolico si è spento a 84 anni Photo Credit: Ansa / Wikipedia

Redazione Web

04 aprile 2026, ore 14:10 , agg. alle 14:51

Autore di bestseller che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in molte lingue, Messori è morto nella sua casa di Desenzano del Garda

È stato uno degli intellettuali cattolici più noti nel nostro Paese, autore di numerosi bestseller, che hanno venduto milioni di copie e sono stati tradotti in molte lingue. Vittorio Messori si è spento ieri nella sua casa di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Aveva 84 anni.


I LIBRI

Collaboratore di diversi quotidiani, tra cui La Stampa e il Corriere della Sera, sempre con contributi legati alla religione, Messori era nato a Sassuolo da una famiglia anticlericale, approdata a Torino nell'immediato dopoguerra. L’incontro con la fede arrivò solo nel 1964, attraverso la lettura dei Vangeli. Nel 1976, l’uscita del primo saggio, "Ipotesi su Gesù", frutto di dodici, intensi, anni di studio. Ma ad essere ricordati in modo particolare, sono "Rapporto sulla Fede", pubblicato nel 1984 dopo giorni di colloqui con il Cardinale Joseph Ratzinger, e il volume “Varcare le soglie della speranza", scaturito da un’intervista con Papa Giovanni Paolo II.


I RICORDI

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ricordato uno studioso appassionato e competente che "ha saputo cogliere la fisionomia del cristianesimo nella modernità con cognizione della tradizione e notevole consapevolezza". Cordoglio anche dal vicepremier Antonio Tajani che ha voluto ricordare "un amico e collega giornalista, un grande apologeta che da ateo si era convertito al cattolicesimo, con il coraggio di parlare e fare inchieste su Gesù a cavallo degli anni 70, in un contesto difficile per affrontare temi religiosi e legati al valore della fede". 

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