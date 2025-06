"Chi l'ha visto?": Le parole della conduttrice Federica Sciarelli, ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime stagioni

Chi l'ha visto? è il programma di cronaca più longevo di sempre. La prima puntata è andata in onda il 30 aprile 1989, paleotelevisione. Un'altra epoca. Ma il programma di Rai3 ha segnato la storia della televisione, puntata dopo puntata. Da anni è condotto da Federica Sciarelli, una delle giornaliste in assoluto più brave. In video è una garanzia. Da sempre.

Sportiva (a Vanity racconta la passione per il pattinaggio), conduce uno dei format più complessi della tv. Federica Sciarelli è stata confermata anche per il prossimo anno. "Vado sui rollerblade mentre in passato pattinavo sul ghiaccio. Rimanere concentrata per non cadere mi aiuta a staccare e a eliminare le tossine, per poi riprendere a lavorare", svela a Vanity.

LE PAROLE DELLA CONDUTTRICE

Federica Sciarelli è in Rai da moltissimi anni. E' una garanzia per la tv di Stato e, lo scorso anno, Tv Blog aveva accennato l'ipotesi di un pensionamento nel 2025. Ma la conduttrice potrebbe ottenere un contratto di collaborazione esterno e restare alla guida del programma.

“Dopo di me chi farà Chi l’ha visto? Lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate e, in quel caso, non solo lo vedrò ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso. Il prossimo anno sono già confermata, poi vedremo. Se mi dispiacerà lasciare? Sarà difficile lasciarlo andare, ma è giusto che sia così. Mi troverò qualcos’altro da fare. Magari diventerò campionessa di rollerblade. Sono fiera della trasmissione, che è un fortino, oltre che un programma d’inchiesta che qualcuno mi aveva sconsigliato di accettare perché passare dalla politica alla cronaca sembrava più una punizione che una promozione. Quando ho capito che potevo aiutare un sacco di persone mi ci sono dedicata anima e corpo. Anche quando non va in onda, mi dedico al programma tutti i giorni“, racconta la conduttrice a Vanity.

LE DISPIACERA' LASCIARE IL PROGRAMMA DI RAI3?

Nell'intervista su Vanity, in edicola fino al 1 luglio, viene chiesto alla conduttrice di "Chi l'ha visto?": Non le dispiacerà lasciare? E lei, senza freni, risponde in modo chiaro pensando ad un ipotetico futuro:

I CASI RISOLTI DA "CHI L'HA VISTO?"

E' un programma di cronaca, ma anche inchiesta. Perché "Chi l'ha visto?" - in questi anni - ha sempre indagato su tantissimi casi, riuscendo anche a risolverli. Scoop dopo scoop, sempre in diretta. Sempre a Mario Manca di Vanity, la conduttrice, ha parlato anche della sua vita privata:

Non mi sono sposata perché quel “finché morte non ci separi” non mi piace