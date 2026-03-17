L'eredità di Enrica Bonaccorti: ecco a chi andrà. Tutto quello che c'è da sapere sulle ultime volontà della conduttrice

Dopo la morte di Enrica Bonaccorti, la celebre e amata conduttrice scomparsa a Roma dopo una lunga malattia, si apre la pagina legata all'eredità. La Bonaccorti - negli ultimi mesi di vita - aveva pianificato tutto mettendo ordine anche alle questioni burocratiche (di solito sempre molto spinose).

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Le case della conduttrice, che nella sua vita ha anche scritto meravigliosi componimenti musicali per Domenico Modugno, andranno sicuramente alla figlia Verdiana (è stata vicina a sua madre fino all'ultimo giorno, dimostrando grandissimo amore). Si tratta di una casa a Roma nord - zona Ponte Milvio, dove la Bonaccorti viveva sin da quando era adolescente. Quella casa, arredata con grande gusto, è ricca di pezzi d'antiquariato: un vecchio divano, appartenuto alla madre, fotografie e altri oggetti di valore. Poi c'è anche una casa all'Argentario, in Toscana, dove la Bonaccorti fuggiva d'estate per godersi un po' di relax.

IL FUNERALE E LA DECISIONE DI ENRICA

Enrica Bonaccorti ha pianificato, in vita, anche il suo funerale. «Non voglio fiori al mio funerale, lasciateli al vento, quegli tagliati li considero morti e non serve...», aveva detto. Così è stato. I funerali sono stati celebrati da Mons. Antonio Staglianò nella chiesa degli Artisti di Roma, in piazza del Popolo. Renato Zero ha scritto una lettere indirizzata alla conduttrice, letta dal vescovo Staglianò nel corso della celebrazione.

LA COMMOZIONE DI MARA VENIER A "DOMENICA IN"

"Ci eravamo allontanate, poi abbiamo recuperato il tempo perso". Così Mara Venier a Domenica in, in un segmento della trasmissione dedicata ad Enrica Bonaccorti. "Da ragazze eravamo molto amiche, poi ci siamo allontanate in maniera stupida. Vivevamo a 5 minuti di distanza, stavamo sempre insieme", ha aggiunto. Poi, nella puntata di domenica scorsa, la Venier ha ricordato il giorno del compleanno della conduttrice, celebrato in casa come una grande festa.

"Eravamo in tantissimi, c'era tanto musica, abbiamo ballato, cantato. Una vera festa"

Nel corso della serata la Bonaccorti si è sentita poco bene e Venier l'ha accompagnata in stanza. Quando le ha chiesto come mai avesse deciso di organizzare una festa così in grande nonostante le sue condizioni di salute la risposta è stata questa:

"L'ho voluta io Mara, era un mio grande desiderio. Quest'anno ci sono il prossimo anno non lo so"