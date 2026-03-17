L'eredità di Enrica Bonaccorti: ecco a chi andrà. Tutto quello che c'è da sapere sulle ultime volontà della conduttrice

L'eredità di Enrica Bonaccorti: ecco a chi andrà. Tutto quello che c'è da sapere sulle ultime volontà della conduttrice

L'eredità di Enrica Bonaccorti: ecco a chi andrà. Tutto quello che c'è da sapere sulle ultime volontà della conduttrice Photo Credit: Ansa

Francesco Fredella

17 marzo 2026, ore 12:30

Ha scritto testi memorabili per Domenico Modugno, libri ed ha condotto programmi tv che sono rimasti nella storia. Sabato scorso sono stati celebrati i funerali

Dopo la morte di Enrica Bonaccorti, la celebre e amata conduttrice scomparsa a Roma dopo una lunga malattia, si apre la pagina legata all'eredità. La Bonaccorti - negli ultimi mesi di vita - aveva pianificato tutto mettendo ordine anche alle questioni burocratiche (di solito sempre molto spinose).

LEGGI ANCHE - L'addio a Enrica Bonaccorti: le note de 'La Lontananza' e 'Il cielo'. L'omelia con le parole di Renato Zero

Le case della conduttrice, che nella sua vita ha anche scritto meravigliosi componimenti musicali per Domenico Modugno, andranno sicuramente alla figlia Verdiana (è stata vicina a sua madre fino all'ultimo giorno, dimostrando grandissimo amore). Si tratta di una casa a Roma nord - zona Ponte Milvio, dove la Bonaccorti viveva sin da quando era adolescente. Quella casa, arredata con grande gusto, è ricca di pezzi d'antiquariato: un vecchio divano, appartenuto alla madre, fotografie e altri oggetti di valore. Poi c'è anche una casa all'Argentario, in Toscana, dove la Bonaccorti fuggiva d'estate per godersi un po' di relax. 

IL FUNERALE E LA DECISIONE DI ENRICA

Enrica Bonaccorti ha pianificato, in vita, anche il suo funerale. «Non voglio fiori al mio funerale, lasciateli al vento, quegli tagliati li considero morti e non serve...», aveva detto. Così è stato. I funerali sono stati celebrati da Mons. Antonio Staglianò nella chiesa degli Artisti di Roma, in piazza del Popolo. Renato Zero ha scritto una lettere indirizzata alla conduttrice, letta dal vescovo Staglianò nel corso della celebrazione. 

LA COMMOZIONE DI MARA VENIER A "DOMENICA IN"

"Ci eravamo allontanate, poi abbiamo recuperato il tempo perso". Così Mara Venier a Domenica in, in un segmento della trasmissione dedicata ad Enrica Bonaccorti. "Da ragazze eravamo molto amiche, poi ci siamo allontanate in maniera stupida. Vivevamo a 5 minuti di distanza, stavamo sempre insieme", ha aggiunto. Poi, nella puntata di domenica scorsa, la Venier ha ricordato il giorno del compleanno della conduttrice, celebrato in casa come una grande festa.

"Eravamo in tantissimi, c'era tanto musica, abbiamo ballato, cantato. Una vera festa"

Nel corso della serata la Bonaccorti si è sentita poco bene e Venier l'ha accompagnata in stanza. Quando le ha chiesto come mai avesse deciso di organizzare una festa così in grande nonostante le sue condizioni di salute la risposta è stata questa:

"L'ho voluta io Mara, era un mio grande desiderio. Quest'anno ci sono il prossimo anno non lo so"

Argomenti

Enrica Bonaccorti
Funerali Bonaccorti

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Achille Lauro al Niguarda di Milano, visita ai feriti di Crans- Montana. Ecco cosa c'è da sapere

    Achille Lauro al Niguarda di Milano, visita ai feriti di Crans- Montana. Ecco cosa c'è da sapere

  • L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando

    L'ultimo saluto ad Enrica Bonaccorti nella Chiesa degli artisti di Roma, ecco quando

  • Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

    Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

  • E' morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni, oltre 50 trascorsi tra televisione e teatro

    E' morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni, oltre 50 trascorsi tra televisione e teatro

  • Chiara Ferragni innamorata: l'ultima indiscrezione del settimanale "Chi". Ecco quello che c'è da sapere

    Chiara Ferragni innamorata: l'ultima indiscrezione del settimanale "Chi". Ecco quello che c'è da sapere

  • Andare in discoteca di giorno? Un'idea (geniale) made in Treviso: "Solo musica e caffè"

    Andare in discoteca di giorno? Un'idea (geniale) made in Treviso: "Solo musica e caffè"

  • Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci

    Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci

  • Festival di Sanremo: Stefano De Martino condurrà l'edizione 2027

    Festival di Sanremo: Stefano De Martino condurrà l'edizione 2027

  • Il duetto di Nayt con Joan Thiele: ecco cosa canteranno stasera all'Ariston

    Il duetto di Nayt con Joan Thiele: ecco cosa canteranno stasera all'Ariston

  • La serata delle cover: il teatro Ariston si scalda con i duetti. Tutto quello che c'è da sapere

    La serata delle cover: il teatro Ariston si scalda con i duetti. Tutto quello che c'è da sapere

Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

Renzo Arbore amarcord racconta tutto su Bandiera gialla: "Come ci divertivamo in quegli anni..."

Tra i fan in studio c'erano, in quegli anni: Loredana Bertè, Mia Martini, Renato Zero, Barbara Palombelli, Clemente Mimun, Mita Medici, Roberto D'Agostino

“Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

“Belve”, salta l’appuntamento di questa sera: Francesca Fagnani lascia spazio alle Atp Finals

Tra gli ospiti della prossima puntata, che andrà in onda il 18 novembre, anche Cristiano Malgioglio

Il Gabibbo compie 35 anni: ecco quello che c'è da sapere sul personaggio tv più amato di sempre

Il Gabibbo compie 35 anni: ecco quello che c'è da sapere sul personaggio tv più amato di sempre

Il più famoso pupazzo della tv ha vinto anche il Telegatto: nel 1991 viene premiato come personaggio rivelazione dell'anno