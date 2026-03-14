L'addio a Enrica Bonaccorti: le note de 'La Lontananza' e 'Il cielo'. L'omelia con le parole di Renato Zero

L'addio a Enrica Bonaccorti: le note de 'La Lontananza' e 'Il cielo'. L'omelia con le parole di Renato Zero

L'addio a Enrica Bonaccorti: le note de 'La Lontananza' e 'Il cielo'. L'omelia con le parole di Renato Zero Photo Credit: Foto: Ansa/Angelo Carconi

Redazione Web

14 marzo 2026, ore 19:02

A Roma, alla Chiesa degli Artisti, l'ultimo saluto alla conduttrice televisiva scomparsa giovedi. Renato Zero, sei stata sorella, amica, complice

L’omelia con le parole di Renato Zero: “Sorella, amica, complice”. Roma e il mondo dello spettacolo hanno salutato Enrica Bonaccorti. All'uscita della bara dalla Chiesa degli Artisti sulle note de "Il cielo", dello stesso cantante romano mentre quando ha fatto il suo ingresso la musica era quella de “La Lontananza”, brano di Domenico Modugno scritto proprio da Bonaccorti. E’ l’addio alla conduttrice televisiva che si è spenta giovedì, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. A stringersi attorno alla figlia di Enrica Bonaccorti, Verdiana, tanti amici e colleghi da Alberto Matano a Eleonora Daniele, Alba Parietti ne ha ricordato la grande forza nell’affrontare la malattia

Avete dato tantissimo amore a mamma, e lei l'ha sentito fino alla fine. Così Verdiana ha espresso la sua gratitudine per l'ondata di affetto che ha circondato Enrica Bonaccorti, durante la malattia e fino al giorno dell’addio. 

IL MESSAGGIO DI RENATO ZERO

Le note de "Il cielo" di Renato Zero hanno accompagnato la fine della cerimonia funebre, a suggello, dopo l’amore vissuto negli anni 70, del legame forte e affettuoso tra i due. A sottolinearlo le stesse parole con cui monsignor Antonio Staglianò, il rettore della Basilica, ha iniziato la messa e che Renato Zero ha dedicato alla sua cara “Sorella, amica, complice”:  Ti sentirò sempre e per sempre vicino. A un tratto mi sono svegliato e non ci sei più. La tua fresca risata, i tuoi sorrisi educati, la tua ironia pungente e stimolante: tutto è silenzio e comprendo che da lì dovrò sbrigarmela da solo. Eppure quanto di te resta addosso, quanta energia sprigiona la tua poesia, quanta bellezza ti porti. Ma io so che passerai da me cento, un miliardo di volte, ed è per questa ragione che lascerò sempre quella porta aperta" le parole del cantante. 

Argomenti

Addio
Enrica Bonaccorti
Funerali
Roma

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Annalisa a RTL 102.5: “Il 31 maggio saremo insieme a Roma per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Ci saranno anche un sacco di altri artisti e non vedo l’ora”

    Annalisa a RTL 102.5: “Il 31 maggio saremo insieme a Roma per RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. Ci saranno anche un sacco di altri artisti e non vedo l’ora”

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Annalisa, Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

    RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: Annalisa, Ditonellapiaga, Fedez, Gabry Ponte, J-Ax, Levante, Nayt, Sal Da Vinci, Samurai Jay e The Kolors tra i primi nomi annunciati

  • New Hit di RTL 102.5: tutte le novità in rotazione radiofonica da questa settimana numerosi

    New Hit di RTL 102.5: tutte le novità in rotazione radiofonica da questa settimana numerosi

  • Economia mondiale in ribasso nel 2026 per il conflitto in Medio Oriente, lo prevede una nota dell'Istat

    Economia mondiale in ribasso nel 2026 per il conflitto in Medio Oriente, lo prevede una nota dell'Istat

  • Al Santobono di Napoli una cura per la bimba che non poteva aprire gli occhi senza dolore

    Al Santobono di Napoli una cura per la bimba che non poteva aprire gli occhi senza dolore

  • Il Bologna segna la Roma risponde, il derby d'Europa League è pari. In Conference la Fiorentina batte il Rakow

    Il Bologna segna la Roma risponde, il derby d'Europa League è pari. In Conference la Fiorentina batte il Rakow

  • RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express 2026

    RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Pechino Express 2026

  • Leonardo: lo spazio e la difesa a firma italiana. Presentazione del Piano industriale 2026

    Leonardo: lo spazio e la difesa a firma italiana. Presentazione del Piano industriale 2026

  • Elly Schlein a RTL 102.5: “Disponibili al confronto a Palazzo Chigi con Meloni”

    Elly Schlein a RTL 102.5: “Disponibili al confronto a Palazzo Chigi con Meloni”

  • Il ministro della Cultura Giuli annuncia l'acquisto del Sannazaro. 'Rinascerà come una fenice'

    Il ministro della Cultura Giuli annuncia l'acquisto del Sannazaro. 'Rinascerà come una fenice'

Villa Pamphili: per Kaufman ci sarà la perizia psichiatrica, dovrà essere pronta in 30 giorni

Villa Pamphili: per Kaufman ci sarà la perizia psichiatrica, dovrà essere pronta in 30 giorni

L'uomo uccise la compagna Anastasia Trofimova la figlia Andromeda, alla madre di Anastasia aveva detto che donna si era allontanataportando con sè la bimba

Famiglia nel bosco: il Tribunale dell'Aquila dispone la separazione per tutti i componenti

Famiglia nel bosco: il Tribunale dell'Aquila dispone la separazione per tutti i componenti

La madre non può stare con i figli e i bimbi dovranno strare ognun per sé, il Tribunale ha accolto la richiesta della casa famiglia di Vasto, anche prima della perizia psicologica

Non dormire e sogna, un romanzo a base di neuroscienze e napoletanità: Giuseppe De Alteriis ci racconta i retroscena del suo libro

Non dormire e sogna, un romanzo a base di neuroscienze e napoletanità: Giuseppe De Alteriis ci racconta i retroscena del suo libro

Perché dormiamo? E soprattutto, cosa accade alla coscienza mentre si dorme? Sono alcune delle domande a cui l’autore, tra scienza e finzione narrativa, prova a dare risposta nel suo racconto