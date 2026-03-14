L'addio a Enrica Bonaccorti: le note de 'La Lontananza' e 'Il cielo'. L'omelia con le parole di Renato Zero

L’omelia con le parole di Renato Zero: “Sorella, amica, complice”. Roma e il mondo dello spettacolo hanno salutato Enrica Bonaccorti. All'uscita della bara dalla Chiesa degli Artisti sulle note de "Il cielo", dello stesso cantante romano mentre quando ha fatto il suo ingresso la musica era quella de “La Lontananza”, brano di Domenico Modugno scritto proprio da Bonaccorti. E’ l’addio alla conduttrice televisiva che si è spenta giovedì, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. A stringersi attorno alla figlia di Enrica Bonaccorti, Verdiana, tanti amici e colleghi da Alberto Matano a Eleonora Daniele, Alba Parietti ne ha ricordato la grande forza nell’affrontare la malattia

Avete dato tantissimo amore a mamma, e lei l'ha sentito fino alla fine. Così Verdiana ha espresso la sua gratitudine per l'ondata di affetto che ha circondato Enrica Bonaccorti, durante la malattia e fino al giorno dell’addio.

IL MESSAGGIO DI RENATO ZERO

Le note de "Il cielo" di Renato Zero hanno accompagnato la fine della cerimonia funebre, a suggello, dopo l’amore vissuto negli anni 70, del legame forte e affettuoso tra i due. A sottolinearlo le stesse parole con cui monsignor Antonio Staglianò, il rettore della Basilica, ha iniziato la messa e che Renato Zero ha dedicato alla sua cara “Sorella, amica, complice”: Ti sentirò sempre e per sempre vicino. A un tratto mi sono svegliato e non ci sei più. La tua fresca risata, i tuoi sorrisi educati, la tua ironia pungente e stimolante: tutto è silenzio e comprendo che da lì dovrò sbrigarmela da solo. Eppure quanto di te resta addosso, quanta energia sprigiona la tua poesia, quanta bellezza ti porti. Ma io so che passerai da me cento, un miliardo di volte, ed è per questa ragione che lascerò sempre quella porta aperta" le parole del cantante.