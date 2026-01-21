"Porta a porta" compie 30 anni: la grande festa per il programma condotto da Bruno Vespa

Il racconto di un pezzo di storia, lungo trent'anni. Presidenti del Consiglio, attori e attrici, cantanti, politici, opinionisti illustri e quell'indimenticabile telefonata di Papa Giovanni Paolo II. Porta a porta, il gioiellino televisivo condotto da Bruno Vespa, compie 30 anni. Si tratta di uno dei programmi più longevi di sempre, apprezzatissimo dal pubblico che ama il modo trasversale di raccontare i fatti: dalla cronaca, alla politica interna e internazionale, passando per il costume e lo spettacolo.

Indimenticabili puntate, che sono negli archivi Rai e in Rete, con Mike Bongiorno, Baudo, Andreotti. Poi il contratto con gli italiani, che Silvio Berlusconi firmò negli studi di Bruno Vespa. Era l'8 maggio 2001.

GOVERNI, PRESIDENTI DEL CONSIGLIO, PAPI E CONCLAVI: TUTTO SU PORTA A PORTA

La sigla è quella di Via col vento, apprezzata tantissimo dal conduttore che l'ha scelta dalla prima puntata (quella del 22 gennaio 1996), che ha cambiato e riscritto la storia della seconda serata della tv italiana. Vespa, da sempre in Rai con una carriera brillante, ha raccontato 17 Governi, ha ospitato 11 Presidenti del Consiglio. E poi: 4 Papi, 3 Conclavi, 5 elezioni presidenziali con 3 Presidenti della Repubblica (Ciampi, Napolitano, ospiti della trasmissione, e Mattarella).

Grandi festeggiamenti in via Teulada a Roma per i 30 anni della trasmissione. Così, mercoledì 21 gennaio andrà in onda "Speciale Porta a porta - 30 anni della nostra vita" alle 21.45 in diretta su Rai 1; una grande festa in prima serata con tanti amici della politica, della cultura, dello spettacolo e della cronaca. I leader politici intervistati eccezionalmente dall’inedita coppia Vespa/Mentana, i protagonisti dello spettacolo di Rai 1 e i tanti compagni di un viaggio lungo trent’anni.

CHI INTERVERRA'?

Giorgia Meloni, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Ci saranno poi Carlo Conti, Milly Carlucci, Mara Venier, Antonella Clerici, Valeria Marini, Eleonora Daniele, Al Bano, Iva Zanicchi, Paolo Belli e la sua band. Papa Leone ha inviato a Bruno Vespa un ampio messaggio augurale di buon compleanno riflettendo sulle regole della buona comunicazione.

LA TERZA CAMERA DEL PARLAMENTO

Trent'anni significa un pezzo d'Italia. Un pezzo di storia che appartiene a tutti noi. Perché Vespa, con Porta a porta, è andato in onda per 3.617 puntate. Il programma, sin da subito, è stato ribattezzato la Terza Camera del Parlamento ed ha raccontato tutto, non solo politica: l’attualità, la cronaca, le guerre, i grandi fatti internazionali di questi anni, ma è stato anche il palcoscenico dello spettacolo italiano: da Pavarotti a Bocelli, da Claudio Abbado a Riccardo Muti, da Mike Bongiorno a Carlo Conti, da Alberto Sordi a Gigi Proietti, da Franco Zeffirelli a Vittorio Gassman, da Raffaella Carrà a Fiorello.

I festeggiamenti proseguiranno poi il 9 febbraio quando il Presidente della Repubblica riceverà al Quirinale una rappresentanza di “Porta a Porta”.

IL MESSAGGIO DI PAPA LEONE

Il Papa, nel messaggio inviato a Bruno Vespa per i 30 anni della trasmissione ''Porta a Porta'', riflette sulle regole della buona comunicazione''. Lo fa sapere la Rai, annunciando che il messaggio di Leone XIV sarà letto dal conduttore, Bruno Vespa, durante lo ''Speciale Porta a porta - 30 anni della nostra vita'' in onda questa sera alle 21.45 in diretta su Rai1.