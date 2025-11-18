Belve, Big Mama: "È stato un anno duro, i giudizi della gente fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"

Belve, Big Mama: "È stato un anno duro, i giudizi della gente fanno ancora male. Suicidio? Ci ho pensato"

Massimo Galanto

18 novembre 2025, ore 17:30

La cantante intervistata da Francesca Fagnani: "Sono una grande fan del sesso libero"

"È stato un anno duro, ho avuto problemi con me stessa". Lo ha detto Big Mama, nell'intervista concessa a Belve e che andrà in onda questa sera su Rai2.

La cantante si racconta a Francesca Fagnani, dall'infanzia segnata dal bullismo, dall'autolesionismo e dai pensieri suicidi, all'amore e qualche particolare 'trasgressione'.

Big Mama "fan del sesso libero"

Big Mama ha raccontato che "l'ultima volta che è stata lasciata all'improvviso reagì trasformando la sua stanza all'Einstein in una tenda hippy per la pratica del sesso libero (...) Sono una grande fan del sesso libero. Mi è capitato di farlo con diverse persone, ma non insieme. Ho fatto esperienze..."

A questo punto la cantante svela che la cosa più trasgressiva fatta è... "un bodybuilder", suscitando la divertita e sorpresa reazione della giornalista: "Ma che c'è di trasgressivo!"

Il 2025 duro

Quindi sulle difficoltà affrontate negli ultimi mesi: "Per me questo è stato un anno molto difficile. L'esposizione che ho avuto negli ultimi anni mi ha fatto molto bene dal punto di vista lavorativo, ma essere così tanto esposta ai giudizi e ai pensieri delle persone mi ha fatto davvero male. E con questa cosa non ci convivo ancora bene".

Ed ancora, tornando indietro nel tempo, a qualche anno fa: "La scuola l'ho vissuta come un luogo di bullismo e quando ci torno adesso per parlare con i ragazzi ho paura. A 13 anni mi tagliavo sulle braccia e ai miei genitori nascondevo tutto". 

In quegli anni l'artista scrisse la canzone Charlotte, nella quale c'è anche un riferimento al suicidio; "Pensare di averlo avuto in testa a un'età più matura mi fa un certo effetto, pensare a una bambina per me è distruttivo".

Belve: gli altri ospiti della puntata di martedì 18 novembre

Nell'appuntamento di questa sera di Belve, andranno in onda anche le interviste a Cristiano Malgioglio, Eva Herzigova e Genny Urtis. Nello studio della fortunata trasmissione di Rai2 tornerà ancora Maria De Filippi, protagonista di un momento speciale.


