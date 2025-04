L'ultimo saluto solenne a Papa Francesco. Scopriamo come Bergoglio ha cambiato il rito funebre

Un funerale semplificato nelle procedure e una sepoltura fuori dalle mura Vaticane. E’ stato lo stesso Papa Francesco, lo scorso 29 aprile 2024 a introdurre le modifiche al rituale funebre pontificio, definendole necessarie, allora con ironia il Santo Padre aveva aggiunto parlando del nuovo rito “Sarò il primo a sperimentarlo”.

COME CAMBIA IL RITO FUNEBRE

E allora cambia il linguaggio, i titoli ufficiali lasceranno spazio a quelli più semplici come “Papa”, dopo la constatazione del decesso nella cappella personale del Pontefice il corpo sarà esposto in una sola bara di legno e zinco, non più dunque in tre casse. Migliora diventando più facilmente comprensibile la traduzione delle preghiere. E le nove messe in suffragio del Papa defunto saranno più concise.

LA SEPOLTURA

Infine la sepoltura, Bergoglio ha deciso di rompere la tradizione e di essere sepolto non sotto la Basilica di San Pietro ma nella Basilica di Santa Maria Maggiore, là dove poco dopo l’elezione al soglio pontificio si recò a pregare davanti all’icona della Madonna Salus Populi Romani, e là dove è tornato dopo ogni viaggio.