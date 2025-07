Gaza, bombardamenti israeliani sulla distribuzione di acqua: morti sei bambini

Una carneficina quotidiana nella Striscia di Gaza e tra le 10 vittime di oggi ci sono anche 6 bambini, altre 16 persone sono rimaste ferite. Erano tutti in fila in un punto di distribuzione dell'acqua nel campo profughi di Nuseirat. Altre vittime in un mercato di Gaza City, almeno 12, sono state uccise dai droni. Nell'attacco ha perso la vita anche un medico che lavorava all'ospedale al-Ahli di Gaza. Sul fronte della diplomazia secondo fonti palestinesi, 'i negoziati sono vicini al collasso'. Netanyahu intanto convoca Gvir e Smotrich, i ministri di estrema destra si oppongono a qualsiasi trattativa che preveda di lasciare Hamas al potere.

RAID DI ISRAELE SU CAMPO PROFUGHI E MERCATO DI GAZA

Sono sempre di più le vittime tra la gente stremata in fila per gli aiuti. I media locali la chiamano la "strage del cibo" e denunciano che i bombardamenti israeliani stanno prendendo di mira, sempre più, case e rifugi degli sfollati. Questa mattina quel gruppetto di una decina di persone stava aspettando di poter avere dell'acqua, c'erano anche 6 bambini che sono rimasti uccisi. E un mercato di Gaza City è finito nel mirino dei droni dell'Idf, almeno 12 persone hanno perso la vita, tra loro anche un medico.

NETANYAHU CHIAMA I FALCHI GVIR E SMOTRICH

Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich sono stati convocati per incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu. I due ministri di estrema destra si sono opposti ai due precedenti accordi raggiunti con il gruppo terroristico nel mezzo della guerra in corso a Gaza e hanno affermato di aver sventato altri accordi che sarebbero stati realizzati. Ben Gvir e Smootrich hanno anche minacciato di far crollare il governo se verrà raggiunto un accordo che porrà fine alla guerra e lascerà Hamas al potere.