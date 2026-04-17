Venti di pace tra Usa e Iran, per Trump l’accordo è quasi fatto

Venti di pace tra Usa e Iran. Teheran ha annunciato la riapertura totale di Hormuz alle navi commerciali, sulla scia della tregua in Libano, e dopo i passi avanti fatti nella trattativa con Washington con un accordo che, secondo la Casa Bianca, appare ormai dietro l’angolo. “L'Iran ha accettato di sospendere il programma nucleare e collaborerà con gli Stati Uniti per rimuovere l'uranio arricchito dal Paese”, ha detto Trump, sottolineando che l'operazione per il recupero dell'uranio, destinato ad essere trasferito negli Usa, sarà gestita dai soldati americani senza il coinvolgimento di truppe di terra. “Penso che sigleremo l’intesa in un paio di giorni” ha aggiunto il presidente ma, ha proseguito il tycoon, il nostro blocco navale a Hormuz rimarrà in vigore finché non sarà chiuso l’accordo. Trump ha anche attaccato nuovamente l’Allenza Atlantica, tornando a definire la Nato una tigre di carta. “Non abbiamo bisogno del suo aiuto, stia lontana da Hormuz”, così si è espresso Trump che, in merito all’offensiva in Libano, ha affermato: “Israele non bombarderà più il Paese, gli Stati Uniti gli hanno proibito di farlo".