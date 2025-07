I libri più interessanti della settimana, tra “Pensaci ancora”, “Moxyland, o giochi o muori”, “Il gioco di Artemisia” e “Il cinema itinerante di Mr. Saito”

Chiudiamo una nuova settimana e, allo stesso tempo, apriamo le porte del nostro spazio dedicato al mondo dell’editoria. La rubrica in cui, appuntamento dopo appuntamento, ci addentriamo tra gli scaffali delle librerie alla scoperta dei titoli più interessanti approdati sulla scena negli ultimi tempi.

Un’occasione sempre unica, che ci ha consentito nelle ultime settimane di accendere i riflettori su volumi come “Il minimarket della signora Yeom”, “Sulla libertà”, “La tata” e “Dove non può trovarti”, o ancora “La prima regina”, “Il dono del marinaio”, “La mia più oscura preghiera” e “Thirteenth child”.

Anche in questa occasione sono quattro i titoli che prendono posto tra i libri più interessanti della settimana. Vale a dire:

- “Pensaci ancora” di Jacqueline Wilson (Salani)

- “Moxyland - O giochi o muori” di Lauren Beukes (Fanucci Editore)

- “Il gioco di Artemisia” di Francois De Bernard (Piemme)

- “Il cinema itinerante di Mr. Saito” di Annette Bjergfeldt (Nord)





PENSACI ANCORA, BILANCI DI VITA E NUOVI SLANCI AMOROSI

Apriamo l’appuntamento con i libri più interessanti della settimana evitando le “turbolenze” tipiche dei racconti di suspense e virando verso narrazioni più “morbide”. Che potrebbero rappresentare una piacevole sorpresa per chi invece fosse spasmodicamente, e in maniera esclusiva, alla ricerca di storie che tengano con il fiato sospeso.

In “Pensaci ancora” di Jacqueline Wilson, edito da Salani, gli eventi narrati ci portano tra le strade di Londra a fare la conoscenza di Ellie Allard, una donna che, giunta alla soglia dei quaranta comincia a fare qualcosa di fisiologico: un po’ di bilanci sulla propria vita. Chi la guarda dall’esterno potrebbe pensare che non le manchi nulla: ha una bellissima figlia, ha una gatta, le migliori amiche che le sono vicine ormai dai tempi del liceo e una rubrica settimanale su Guardian. Cos’è che quindi non è “allineato”? Facile: la vita amorosa.

Proprio lo scoccare del suo quarantesimo compleanno innesca una serie di meccanismi che animano la situazione sotto questo punto di vista specifico. Tra ritorni dal passato e incontri inediti la storia comincia ad articolarsi, sottolineando come, nella vita, non si sia mai in ritardo o in anticipo, bensì nel proprio personalissimo tempo. E che, nel caso, c’è sempre tempo per correggere la rotta o riscrivere il proprio destino. Un lavoro dalla forte componente nostalgica che riporta sugli scaffali un’autrice che ha alimentato per tanto tempo il mercato editoriale dedicato ai lettori e alle lettrici più giovani.





MOXYLAND - O GIOCHI O MUORI, QUATTRO PERSONAGGI IN UNA STORIA CORALE

Si cambia decisamente registro con il secondo volume che troviamo tra i libri più interessanti della settimana. Un racconto che si discosta dalle “narrazioni scalda-cuore” per muoversi su binari molto più caustici per la tipologia di storia che sviluppa, pagina dopo pagina.

In “Moxyland – O giochi o muori” di Lauren Beukes, pubblicato da Fanucci Editore, il racconto si sviluppa attorno a quattro personaggi che vivono a Cape Town in un futuro distopico che però risulta essere pericolosamente tangibile e vicino. Troviamo Kendra, che ha lasciato la sua strada nel mondo dell’arte per abbracciare ambizioni maggiormente votate alla tecnologia. C’è poi Lerato, orfana a causa dell’AIDS che ambisce a cambiare azienda. E ancora Tendeka, attivista la cui energia sembra essere male incanalata e che potrebbe presto o tardi metterlo nei guai. Infine Toby, blogger la cui passione per i videogiochi (a cui gioca per soldi) lo porta a scoprire retroscena che non avrebbe mai immaginato.

Come si sviluppa una storia corale che nasce su queste premesse molto distanti le une dalle altre? Beh, questo è tutto da scoprire all’interno di un racconto in grado di rappresentare, con connotati futuristici e dai tratti distopici, derive tutt’altro che impossibili e a noi estranee. Quattro personalità differenti che, con i diversi intrecci narrativi, si combinano in una miscela potenzialmente esplosiva, all’interno di un libro che si sviluppa lentamente ma con altrettanta intensità.