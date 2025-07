I libri più interessanti della settimana, tra “Il minimarket della signora Yeom”, “Sulla libertà”, “La tata” e “Dove non può trovarti”

Gli affezionatissimi che passano da queste parti nel fine settimana trovano ad attenderli l’ormai consueto spazio dedicato alle novità più interessanti in arrivo dal mondo dell’editoria. Tanti i libri che si posizionano sugli scaffali, e riuscire a individuare i più stuzzicanti in assoluto – o meglio, evitare di perdersi nella moltitudine di titoli validi – diventa sempre più complesso.

Abbiamo fatto del nostro meglio negli ultimi appuntamenti, quando sugli scudi sono finiti volumi come “La prima regina”, “Il dono del marinaio”, “La mia più oscura preghiera” e “Thirteenth child”, o ancora “La misteriosa clinica di medicina orientale”, “L'amore mio non muore”, “1991” e “La solitudine è un problema secondario”.

E torniamo a dare lo sguardo allora a cosa accade sugli scaffali delle librerie, con tanti nuovi titoli che aggiungono pepe a uno scenario sempre in dinamico ed effervescente divenire. Tra i libri più interessanti della settimana questa volta troviamo:

- “Il minimarket della signora Yeom” di Kim Ho-Yeon (Salani)

- “Sulla libertà” di Timothy Snyder (Rizzoli)

- “La tata” di Helena Echlin (Nord)

- “Dove non può trovarti” di Darcy Coates (Fanucci Editore)





IL MINIMARKET DELLA SIGNORA YEOM, L’ABITO NON FA IL MONACO

Con il primo dei libri più interessanti della settimana assistiamo a un ritorno tra le pagine dedicate al mondo dell’editoria. L’autore che tira le fila della storia è infatti lo stesso che abbiamo avuto modo di raggiungere in occasione del Salone internazionale del libro di Torino per fare quattro chiacchiere su “A Jeju nasce il vento”.

Parliamo di Kim Ho-Yeon, scrittore coreano molto apprezzato in patria e che si sta ritagliando un discreto seguito anche a livello internazionale. Un tributo doveroso se si pensa a storie come “Il minimarket della signora Yeom”, che arriva in Italia grazie a Salani. Un racconto che ancora una volta si pone come un inno alla speranza negli esseri umani. Ma procediamo per gradi.

La storia si sviluppa sostanzialmente attorno a due personaggi. Da un lato Dokko, senzatetto che vive nella stazione centrale di Seoul. Dall’altro la signora Yeom del titolo, un’insegnante in pensione. Cosa collega due personaggi tanto agli antipodi è presto detto: lo smarrimento della borsetta da parte della signora Yeom, e la conseguente restituzione da parte di Dokko (che riesce a mettersi in contatto con lei grazie ai documenti che trova al suo interno) instaura un rapporto molto speciale tra loro. Una gratitudine che la signora esprime invitando Dokko al suo minimarket ogni volta che avrà fame, per offrirgli qualcosa da mangiare.

Ecco che ancora una volta sale in cattedra il famoso motto “l’abito non fa il monaco”, con Dokko che si dimostrerà essere molto più che un vestito logoro o una barba non curata. E la lungimiranza della signora Yeom aprirà per lui una nuova strada che sarà motore di cambiamenti importanti. Una nuova coccola letteraria che sicuramente vale la pena di recuperare per godere di una storia in grado di suscitare emozioni.





SULLA LIBERTÀ, RIFLESSIONI PER UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA

Si cambia decisamente registro con la seconda lettura che troviamo tra i libri più interessanti di questa settimana. Dalla prosa a carattere narrativo e romanzesco ci spostiamo su un volume che racchiude al suo interno alcune “lezioni” che possono tornare molto utili, soprattutto in alcuni contesti specifici.

In “Sulla libertà”, pubblicato da Rizzoli, l’autore Timothy Snyder condivide alcune lezioni dal forte potere ispirazionale nell’ambito della lotta agli autoritarismi. Si dice che per poterlo combattere, il proprio nemico bisogna conoscerlo. E ovviamente torna ancora più utile sapere qual è l’obbiettivo a cui puntiamo, che a scanso di equivoci di sorta campeggia a chiare lettere in copertina: la Libertà.

Un vero e proprio viaggio di scoperta (o di riscoperta, se vogliamo), con la Libertà che assume tante forme differenti, con la necessità di mettere in pratica i propri valori positivi. Un azione che, a cascata, può innescare a sua volta atteggiamenti positivi tra chi ci circonda e chi a quei valori viene “esposto”.

Un libro dalla forte caratura intellettuale che è una raccolta di riflessioni ad ampio respiro che rendono il volume una lettura di assoluto spessore. Che ha ovviamente un target di riferimento ideale – i leader un po’ a tutti i livelli, da quelli globali a quelli locali, arrivando anche a educatori, a giornalisti, per quanto non ci siano limiti di sorta. Ecco che quindi può diventare un’ottima opportunità di crescita personale anche per chi, più in generale, chi vuole sviluppare maggiore consapevolezza del mondo, e magari anche di se stesso. Perché il cambiamento può avvenire grazie anche a piccoli gesti e con decisioni apparentemente poco influenti.