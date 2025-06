I libri più interessanti della settimana, tra “La misteriosa clinica di medicina orientale”, “L'amore mio non muore”, “1991” e “La solitudine è un problema secondario”

La chiusura di ogni settimana rappresenta da queste parti un appuntamento particolarmente interessante per gli amanti dei libri. È il frangente in cui andiamo alla scoperta delle letture più interessanti approdate di recente sugli scaffali.

Uno spazio che, nelle scorse occasioni ci ha permesso di muoverci tra volumi molto diversi tra loro, da “Sir Lewis” a “Scelgo tutto”, “Terra di anime spezzate” e “La pazienza del diavolo”, o ancora da “Il vincitore” a “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve”, “La crepa del silenzio” e “Destino”.

Tutte letture che restano assolutamente valide e da recuperare, per rinforzare la propria borsa per il mare o lo zainetto per le escursioni in montagna. Ed è una lista in costante aggiornamento quella che riguarda i libri più interessanti della settimana. Un elenco a cui si aggiungo a questa tornata:

“La misteriosa clinica di medicina orientale” di Bae Myeongeun (Salani)

“L’amore mio non muore” di Roberto Saviano (Einaudi)

“1991” di Franck Thilliez (Fazi, Darkside)

“La solitudine è un problema secondario” di James Gould-Bourn (Mondadori)





LA MISTERIOSA CLINICA DI MEDICINA ORIENTALE, SPIRITI E CORPI VIAGGIANO IN TANDEM

Partiamo da un libro che mette ancora una volta sotto i riflettori la cultura orientale in tutto il suo splendore. Qualcosa che è già avvenuto in altre circostanze, come con “Lezioni di felicità al bistrot Saeki”, “Il destino è nel carattere” e “A Jeju nasce il vento” – in quest’ultima occasione abbiamo avuto modo di saperne di più sul libro dalle parole dell’autore stesso.

Ne “La misteriosa clinica di medicina orientale” di di Bae Myeongeun, pubblicato in Italia da Salani, troviamo un mix di elementi che rendono la lettura gradevole in ogni sua sfumatura. Una storia che mette sui piatti della bilancia due personalità agli antipodi. Da un lato Sujeong, anziana che aiuta pazienti vivi e non (anime, in sostanza) ad alleviare le proprie pene, che siano fisiche o spirituali. Per i primi tornano utili impacchi e infusi, per i secondi un aiuto nel mettere da parte quei rancori che fungono da ancora verso il mondo terreno, un gancio che gli impedisce di elevarsi. Dall’altro lato troviamo Seungbeom, medico di talento ma troppo attaccato al denaro che, allontanato da Seoul, si reca a Uhwa dove decide di stanziarsi con una sua clinica di medicina orientale. La convinzione (o speranza, a voi la scelta) è di fare un bel gruzzoletto.

Qualcosa non va come previsto però, considerando che la sua clinica resta vuota e quella dell’anziana viaggia a gonfie vele. Qual è il suo segreto? Una storia che porterà Seungbeom – animato sicuramente da propositi non troppo nobili – a indagare per scoprire da dove nasca la fortuna dell’anziana. Una ricerca che poi lo porterà a provare ad applicare il metodo scoperto, nel tentativo di ingraziarsi gli spiriti per ottenere il proprio tornaconto. Si innescherà così un percorso di crescita (forse anche involontaria) ma dai risvolti fortemente motivanti. L’ennesima prova, con questo libro, di quanto la letteratura orientale sappia regalare piccole perle brillanti, storie dalla saggezza finemente stipata all’interno delle pagine.





L’AMORE MIO NON MUORE, UNA TRAGICA STORIA D’AMORE REALE

Si cambia totalmente registro con la seconda proposta che arriva nella selezione dei libri più interessanti di questa settimana. Il ritorno sugli scaffali, recentemente, di un autore che con il suo lavoro ha portato alla luce numerose verità scomode.

Parliamo di Roberto Saviano, che con il suo “L’amore mio non muore” pubblicato da Einaudi, torna ancora una volta a porre il focus sul mondo della criminalità organizzata. O meglio, sulle conseguenze che può avere quest’ultima sulla vita di chi finisce per intercettarne le traiettorie. Un libro che ci riporta indietro nel tempo, agli anni ’70, e che racconta la storia di Rossella Casini. Una ventenne di Firenze che conduce una vita tranquilla, nonostante le tensioni politiche che agitano lo scenario italiano in quegli anni. Tutto lineare, almeno finché Rossella non conosce Francesco, studente calabrese fuori sede con cui si intreccia un legame forte da ambo le parti.

Una storia d’amore che però affonda le fondamenta in un terreno per nulla stabile, considerando che la famiglia di Francesco è legata a una cosca della ‘ndrangheta. Qualcosa che però non ferma Rossella, convinta com’è di poter cambiare il corso delle cose. Almeno fino al tragico epilogo, la sua sparizione datata 22 febbraio 1981. Un giorno dopo il quale di Rossella si perde ogni traccia e che, nonostante l’assenza del corpo, è riconosciuta dallo Stato come vittima di ‘ndrangheta.

Una nuova prova molto interessante da parte di Saviano, che rispolvera una storia dal passato e la riporta sotto i riflettori, tramandando in questo modo il ricordo di Rossella Casini anche tra le nuove generazioni lettori. La memoria come arma per combattere il male, all’interno di un romanzo che offre una prospettiva diversa da quelle canoniche che vedono protagonisti ora criminali, ora forze dell’ordine.