I libri più interessanti della settimana, tra “Il vincitore”, “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve”, “La crepa del silenzio” e “Destino”

Si chiude un’altra settimana e, come da tradizione, il nostro sguardo volge al mercato editoriale allo scopo di fare il punto sui libri più interessanti approdati di recente sugli scaffali. Uno slalom gigante fuori stagione che ci permette però di confrontarci con certezze consolidate o con autori emergenti e, in entrambi i casi, ci permette di gustarci grandi storie in grado di far viaggiare la fantasia.

Come avvenuto nelle scorse settimane, quando ci siamo districati tra le pagine di “Kala”, “Il bosco degli innocenti”, “Presunto colpevole” e “L’enigma del patriarca”, o ancora di “Veronika decide di morire”, “Sweetpea: Non chiamarmi tesoro”, “La sentenza” e “La donna della mansarda”.

Oggi, tra i libri più interessanti della settimana troviamo come di consueto tanta varietà in termini di generi e materia trattata. Questi i quattro protagonisti messi sotto la lente d’ingrandimento:

- “Il vincitore” di Teddy Wayne (Mondadori)

- “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” di Jonas Jonasson (La nave di Teseo)

- “La crepa del silenzio” di Javier Castillo (Salani)

- “Destino” di Angelo Longoni (Giunti)





IL VINCITORE, LO SPORT VISSUTO AD ALTA TENSIONE

Rompiamo il ghiaccio e ci addentriamo nella parentesi dedicata ai libri più interessanti della settimana con un thriller adeguatamente stuzzicante, che cala i lettori in perfette atmosfere estive.

Ne “Il vincitore” di Teddy Wayne, pubblicato da Mondadori, troviamo Conor, neolaureato in legge che si prepara a proiettarsi verso il mondo del lavoro e che, per sbarcare il lunario, cerca un modo per guadagnare qualche soldo con un incarico estivo. Come manna dal cielo arriva l’opportunità di ricoprire il ruolo di insegnante di tennis all’interno di un plesso residenziale sulla East Cost, una di quelle zone dove i problemi di denaro non sono di certo all’ordine del giorno. E infatti la paga più che dignitosa e l’alloggio gratuito permettono a Conor di calarsi appieno nello spirito della zona.

Tutto s’ingarbuglia con l’innesco delle immancabili situazioni borderline, tra chi cerca “lezioni” extra sotto compenso maggiorato e chi invece cattura la sua attenzione semplicemente essendo se stessa. Un intreccio che, come lecito aspettarsi, porterà il protagonista a incasinare irrimediabilmente tutto.

Un libro che ci cala nella psiche del protagonista tra i più classici dei conflitti intestini, in una narrazione dalle atmosfere pulp. Una storia che parte piano e che poi decolla a tutta velocità, senza mollare lettori e lettrici fino all’ultima pagina.





IL CENTENARIO CHE SALTÒ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE, UN GRANDE SUCCESSO CHE RITORNA

Si sposta il focus su una tipologia di narrativa totalmente differente con il secondo dei titoli inclusi tra i libri più interessanti della settimana. Un volume che torna sugli scaffali in una nuova edizione per celebrare il romanzo d’esordio di un autore scandinavo che arrivava per la prima volta scena internazionale nel 2009.

A oltre quindici anni di distanza ritroviamo “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” di Jonas Jonasson, pubblicato da La nave di Teseo. Protagonista Alla Karlsson, il centenario che dà il titolo all’opera e che, proprio allo scoccare della ricorrenza secolare, decide di non partecipare alla festa in suo onore, che avrà luogo nella casa di cura in cui vive. La fuga è decisamente un’opzione migliore. Inizia così una viaggio che riporta alla mente storie a là “Forrest Gump”, con un susseguirsi di personaggi e situazioni narrative che, nella loro semplicità catturano l’attenzione e strappano sorrisi.

Una storia che, con leggerezza, permette una facile evasione dalla realtà. Un viaggio di formazione che permette ai lettori di familiarizzare con l’anziano protagonista, e di entrare progressivamente in empatia con lui anche grazie alle narrazioni di eventi del passato. Un susseguirsi di colpi di scena che divertono e che restano impressi grazie alle reference di cui è infarcito il racconto.

Non a caso si tratta di un libro divenuto best seller a livello mondiale, che ancora oggi trova una doverosa celebrazione nelle riedizioni appannaggio dei nuovi lettori.