I libri più interessanti della settimana, tra “Veronika decide di morire”, “Sweetpea: Non chiamarmi tesoro”, “La sentenza” e “La donna della mansarda”

Lo spazio dedicato alla cultura, con la parentesi dei libri più interessanti della settimana, si arricchisce con nuovi tasselli. Un grande puzzle, quello costituito dalle proposte editoriali presenti sugli scaffali delle librerie, che a ogni nuovo appuntamento si espande, offrendo spunti di lettura che si distinguono per quantità e qualità.

Quest’oggi il focus per quanto concerne i libri più interessanti della settimana prende in esame il consueto poker di novità di recente pubblicazione, tra le quali troviamo:

- “Veronika decide di morire”, di Paulo Coelho (La nave di Teseo)

- “Sweetpea: Non chiamarmi tesoro”, di C.J. Skuse (TimeCrime)

- “La sentenza”, di Christina Dalcher (Nord)

- “La donna della mansarda”, di Davide Longo (Einaudi)





VERONIKA DECIDE DI MORIRE, FOLLIA E SERENITÀ SI INTRECCIANO

Il primo volume del quartetto selezionato tra i libri più interessanti di questa settimana è sicuramente una lettura che possiamo definire “tosta”. Eventualmente anche togliendo le virgolette e mettendo la maiuscola all’inizio. Ed è una lettura che ci riporta indietro di oltre un quarto di secolo, considerando che si tratta della riedizione di un’opera datata 1998.

La nave di Teseo riporta sugli scaffali “Veronika decide di morire”, un libro firmato Paulo Coelho che, attraverso la finzione narrativa, parla anche un po’ di se stesso. Protagonista è Veronika, una giovane di ventiquattro anni che, nonostante non abbia particolari problemi nella sua vita, non è felice. E per questo prova a farla finita assumendo sonniferi. Un gesto che la vede poi costretta a un ricovero coatto in ospedale psichiatrico. Una parentesi che però porta in dote con sé delle sorprese inaspettate. Dalle amicizie con altri ospiti della struttura alle sedute con il dottore incaricato di seguirla, si innesca così un percorso di redenzione che prova a portarla fuori dal baratro in cui è precipitata.

Un libro che spinge a riflessioni importanti su più temi e aspetti della vita, dall’accezione di “follia” a quanto le norme sociali possano risultare castranti e capaci di generare gabbie concettuali. Ma è anche un libro catalizzatore di speranza per chi cerca la serenità e non sa dove cercarla: non esiste un “posto giusto” perché ogni posto potrebbe essere quello giusto.





SWEETPEA: NON CHIAMARMI TESORO, UNA RAGAZZA (MOLTO POCO) TRANQUILLA

Probabilmente per gli autori e le autrici di romanzi e affini è difficile proiettarsi nel futuro e immaginare la propria opera come fonte d’ispirazione per un film o una serie televisiva. Eppure c’è sicuramente, magari in fondo alla propria mente, la speranza che ciò accada. Poi, in quel caso, c’è da valutare quanto la trasposizione sia fedele all’opera originale. Fortunatamente non spetta a noi questo difficile compito, considerando che ci concentriamo sui volumi. Certo, dai quali – magari un giorno – potrebbero arrivare prodotti multimediali.

Come avvenuto proprio in tempi recenti con “Sweetpea: Non chiamarmi tesoro” di C.J. Skuse, pubblicato in Italia da TimeCrime, la cui serie dedicata – targata Sky e con Ella Purnell (Fallout) nel cast – ha debuttato nel Regno Unito nell’ottobre 2024. Anche in questo caso siamo di fronte a un successo letterario che torna dal passato, sebbene si tratti di un passato recente. Era il 2017 quando la scrittrice britannica arrivava in libreria con il primo capitolo di quella che poi sarebbe divenuta una serie (che conta cinque volumi).

Protagonista Rhiannon, una ragazza come tante altre, a patto di prescindere da un crimine famoso che ne ha segnato l’infanzia. E se non fosse per l’immancabile segreto che tiene ben celato. A fronte di comportamenti normalissimi – una relazione, un lavoro che non manca di portare frustrazione, amiche con cui vedersi per ascoltarne progetti di vita – ne ha anche di… “estremi”. Come la lista di persone da uccidere che stila, includendovi tutti quei profili verso cui potrebbe innescarsi una vendetta. E non parliamo di vendette a là Liam Neeson, considerando che i “crimini” di cui si sono macchiati sono tutt’al più sciocchezze su cui soprassedere agilmente. Ma quando sai che potenzialmente potresti farla franca, cosa ti fermerà? In copertina si legge “Bridget Jones incontra American Psycho”: la sintesi perfetta del contenuto che si trova all’interno di un racconto magnetico da cui è difficile staccarsi per contenuti e ritmo narrativo.