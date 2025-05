I libri più interessanti della settimana, tra “L’ultima falsità”, “L’amore è eterno finchè è cura”, “Fumo e ceneri” e “Un grido dall’ignoto”

Come ogni fine settimana si rinnova il consueto appuntamento con lo spazio della cultura. La rubrica dedicata ai libri più interessanti della settimana ancora una volta sposta la sua lente d’ingrandimento sugli scaffali delle librerie, muovendosi agevolmente tra le novità dell’ultimo periodo.

Rincariamo la dose ancora una volta con letture che si muovono in tante direzioni differenti, grazie all’estro dei rispettivi scrittori. Tra i libri più interessanti della settimana troviamo:

- L’ultima falsità, di Diego Marani (La nave di Teseo)

- L’amore è eterno finchè è cura, di Leone Baruh (Rizzoli)

- Fumo e ceneri, di Amitav Gosh (Einaudi)

- Un grido dall’ignoto, di A.J. Ryan (Fanucci Editore)





L’ULTIMA FALSITÀ, LA RICERCA DELLA FELICITÀ PASSA DALLA LIBERTÀ

Cominciamo il nostro viaggio tra i libri più interessanti della settimana con un volume che si presenta stuzzicante già solo guardandone la copertina. I cinefili (e gli appassionati di fumetti) potrebbero nella fattispecie avere qualche reference relativamente al pagliaccio che campeggia in primo piano.

Ma ne “L’ultima falsità” di Diego Marani, edito da La nave di Teseo, la copertina è solo uno dei tanti elementi di pregio di una storia in grado di sapersi far apprezzare sotto numerosi punti di vista. Un libro che porta i lettori a Parigi, dove uno psicanalista italiano ha tra i suoi pazienti un diplomatico dell’ambasciata italiana, Danilo Zanca. Un personaggio che vive tra frustrazioni e desideri inesauditi, considerando che la sua ambizione di dedicarsi alla scrittura – come emerge nel corso delle sedute terapeutiche – è stata accantonata per andare incontro alle ambizioni (economiche e non) della moglie e del suocero.

Il percorso di terapia lo porta a cambiare traiettoria, con la scrittura che assume progressivamente un ruolo sempre più centrale nella sua vita, divenendo poi anche un argomento cardine negli incontri con lo specialista. Una sorta di via di fuga dalle umiliazione quotidiane da cui, però, nascono pericolosi intrecci tra mondo di finzione e la realtà.

Un libro che parla di insoddisfazione e della ricerca di libertà – in ogni sua possibile forma – e lo fa grazie a personaggi fortemente caratterizzati che, pagina dopo pagina, restano impressi nella mente dei lettori.





L’AMORE È ETERNO FINCHÈ È CURA, TURBOLENZE AMOROSE E COME FRONTEGGIARLE

La seconda escursione tra i libri più interessanti della settimana distoglie la nostra attenzione dalle narrazioni – vere o verosimili che possano essere – per focalizzarsi su elementi che possono essere caratterizzanti nella vita di molti lettori e molte lettrici.

“L’amore è eterno finchè è cura” di Leone Baruh, edito da Rizzoli, cerca di andare a scandagliare le problematiche che potenzialmente si annidano all’interno delle relazioni, ma di cui non si è pienamente consapevoli. O con cui, molto spesso, non ci si vuole confrontare.

Quello che Baruh fa in apertura è il paragone – che magari può risultare forte – tra una relazione di coppia e un’azienda in cui si è investito. Certo, sono due cose molto diverse tra loro, ma di fatto richiedono le stesse attenzioni, in termini di impegno fisico e temporale. Entrambe necessitano della giusta cura e della giusta attenzione per vedere garantiti i frutti per cui si è deciso di spendere le proprie risorse (fisiche o metafisiche che siano). E, un po’ come una classica partita a Monopoly, bisogna districarsi tra imprevisti e probabilità.

Un volume bello corposo che, tra analisi tecniche ed esempi pratici conditi da script ad hoc, prova a fornire ai lettori gli strumenti per gestire al meglio le turbolenze fisiologiche delle relazioni amorose. Ponendo, di volta in volta, l’accento su diversi aspetti potenzialmente portatori di criticità. D’altronde in ogni rapporto di coppia ci sono due diverse entità divergenti, che cercano il giusto compromesso per raggiungere la felicità.