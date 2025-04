Pasqua 2025: il tempo incerto non ha scoraggiato i vacanzieri di Pasqua e dei prossimi ponti. Strade trafficate e stazioni piene

Capitolo manicaretti delle feste, tra colombe, pastiere, uova di cioccolato, lasagne, torte salate e agnello, che rischiano di farci dire addio alla linea i nutrizionisti consigliano mezze porzioni e verdure, così evitiamo 2 kg in 3 giorni. Arrivano anche preziosi consigli sull’uovo di cioccolato, via social, da Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all'ospedale policlinico San Martino di Genova . Con un deciso sì all’uovo di cioccolato purchè fondente perché fa anche bene al cuore “ Questi sono alcuni effetti favorevoli del cioccolato sulla salute: riduce l'insulino-resistenza; migliora la funzione endoteliale; riduce la pressione arteriosa. Il consumo di cioccolato, inoltre, riduce il rischio di eventi acuti cardiaci fino al 10%. Quindi fa bene anche al cuore. Queste associazioni si riscontrano per il consumo di cioccolato fondente al 70% ” scrive Bassetti.

Un lungo ponte pasquale che arriva a inglobare il 25 aprile e il 1 maggio. In viaggio si stimano oltre 20 milioni di persone . Più della metà dei turisti pernottano fuori, il giro d’affari è calcolato in oltre 9 miliardi di euro secondo Cna Turismo e Commercio. Tanti si concedono dunque qualche giorno di svago, mentre un numero altrettanto significativo di persone, oltre 5 milioni, sarà costretto a lavorare anche durante questo periodo festivo informa la Cgia di Mestre.

METEO PAZZO

Domani l’Italia sarà divisa in due: al Nord saranno possibili piogge e temperature al ribasso, mentre al Sud è previsto bel tempo. Il meteo pazzo, che evidentemente non ha scoraggiato le partenze, minaccia Pasqua, Pasquetta e i giorni successivi, compreso il ponte del 25 aprile. Secondo IlMeteo.it guardando al lunedì di Pasquetta andranno valutati attentamente i piani per un picnic fuori porta: piogge al mattino su Sardegna, Toscana e alto Lazio. Tempo instabile anche in Sicilia e sul Trentino Alto Adige. Si calcola una probailità di pioggia compresa fra il 70% e l'80% su Toscana, Umbria, Sardegna, zone interne del Lazio e Triveneto.