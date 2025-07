Caldo record in Sardegna, in spiaggia muoiono due persone colte da malore

Sardegna nella morsa dell’afa. Due persone sono morte sull’isola a causa del grande caldo. Entrambe si trovavano in spiaggia. Un 75enne ha avuto un malore letale a Budoni, sulla costa nord orientale della regione e i soccorsi si sono rivelati inutili. Caso analogo a San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu. Un 57enne è stato colto da malore improvviso. I soccorritori del 118 hanno provato invano a salvare l'uomo. Le vittime stroncate da malore in spiaggia erano due turisti, uno originario di Terni, l’altro originario di Treviiso. In Sardegna le temperature in questi giorni hanno superato i 40 gradi. Tutta l’Italia sta boccheggiando in queste ore. A farne le spese sono soprattutto gli anziani. Alte temperature anche in Liguria. A Genova un 85enne, arrivato in Pronto Soccorso al san Martino per disidratazione, è morto per scompenso cardiaco. Nell’ospedale del capoluogo ligure nelle ultime 48 ore, si sono registrati 18 accessi per disidratazione e disturbi correlati al caldo: 9 ieri e 9 oggi. I pazienti coinvolti sono anziani fragili, affetti da patologie croniche.

L'ondata di caldo che ha investito la Penisola non solo non accenna a placarsi. Venerdì le città con bollino rosso saliranno a 20: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. . L'allerta scende al bollino giallo, invece, a Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Napoli, Reggio Calabria.

Caldo record anche in Francia. Una bambina americana di 10 anni è morta per un infarto nel cortile della Reggia i Versailles, dove era in visita assieme alla sua famiglia. La piccola, originaria della Virginia, soffriva di problemi di salute. Il caldo estremo potrebbe essere stato un fattore aggravante della malattia della bambina. Intanto il picco di caldo che ha colpito la Spagna ha fatto registrare un'altra vittima, un uomo di 67 anni, portando a 4 il numero dei morti oggi nel Paese.