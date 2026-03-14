Colpiti oltre 90 obiettivi militari sull'isola iraniana di Kharg, è quanto hanno precisato le forze Usa, dopo i raid della notte scorsa. Duro avvertimento di Trump: se Teheran non sblocca lo stretto di Hormuz prenderemo di mira anche le infrastruttur Photo Credit: Ansa: Iran State Tv Irib Handout

"Colpiti oltre 90 obiettivi militari sull'isola iraniana di Kharg", è quanto hanno precisato le forze Usa dopo i raid della notte scorsa. Duro avvertimento di Donald Trump: "Se Teheran non sblocca lo stretto di Hormuz prenderemo di mira anche le infrastrutture petrolifere dell’isola ora risparmiate". L'isola di Kharg è uno snodo cruciale per l'esportazione, vi passa il 90% del greggio degli ayatollah.

"Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell'Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra in collaborazione con gli Stati Uniti d'America per mantenere lo Stretto aperto e sicuro" ha scritto Donald Trump su Truth. "Si auspica che la Cina, la Francia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e gli altri Paesi penalizzati da questa restrizione artificiale inviino navi nell'area, affinché lo Stretto di Hormuz cessi di rappresentare una minaccia da parte di una Nazione che è stata totalmente decapitata", ha aggiunto sul suo social il presidente degli Stati Uniti. "Abbiamo già annientato il 100% delle capacità militari dell'Iran; tuttavia, per loro è facile inviare uno o due droni, sganciare una mina o lanciare un missile a corto raggio in un punto qualsiasi lungo questa via d'acqua, o al suo interno, a prescindere da quanto siano stati duramente sconfitti. gli Stati Uniti bombarderanno incessantemente la linea costiera, affondando continuamente imbarcazioni e navi iraniane. In un modo o nell'altro, renderemo presto lo Stretto di Hormuz sicuro e libero!" , ha concluso su Truth il tycoon.

Regolari le esportazioni di petrolio fa sapere Teheran che ha promesso di distruggere, perché obiettivi legittimi, i porti con impianti energetici, in particolare negli Emirati, e le postazioni Usa in Medio Oriente.

Continua il lancio di droni e missili da parte del regime contro il territorio israeliano. Esplosioni a Gerusalemme e nel centro dello Stato ebraico. Colpita da milizie filoiraniane l’ambasciata statunitense a Bagdad, qui le esplosioni hanno causato due vittime. Negli Emirati colonne di fumo nero sul porto di Fujairah raggiunto da un drone. Colpito anche il consolato degli Emirati a Erbil, in Iraq. Due feriti.

Hamas ha esortato l’Iran, suo alleato, a cessare gli attacchi contro i Paesi del Golfo invitando tutti gli arabi a ribellarsi per fermare l’aggressione in atto. "La battaglia contro l'Iran si sta intensificando e stiamo entrando nella fase decisiva". Così il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. "Solo il popolo iraniano può mettere fine a questo, attraverso una lotta determinata, fino alla caduta del regime terroristico e alla salvezza dell'Iran", ha sottolineato Israel Katz durante una valutazione della situazione fatta questa mattina con il capo di Stato Maggiore delle Forze di difesa, il generale Eyal Zamir, e gli alti vertici militari.



