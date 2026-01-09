Sergio Mattarella in Svizzera per la cerimonia in memoria delle vittime del rogo di Crans-Montana

Sergio Mattarella in Svizzera per la cerimonia in memoria delle vittime del rogo di Crans-Montana

Sergio Mattarella in Svizzera per la cerimonia in memoria delle vittime del rogo di Crans-Montana Photo Credit: Ansa: Pierre Albouy/Pool

Alessandra Giannoli

09 gennaio 2026, ore 16:30

Il Presidente della Repubblica ha anche visitato l’ospedale di Zurigo dove di trovano due ragazzi feriti nella strage che versano in condizioni critiche

Nella giornata di lutto nazionale, alle 14 la Svizzera si è fermata per un minuto di silenzio e le campane hanno risuonato in tutto il territorio elvetico. A Martigny si è svolta la cerimonia ufficiale in memoria delle 40 vittime del drammatico incendio di Crans-Montana, in una sala decorata con rose bianche. Presenti il nostro capo dello stato Mattarella, il presidente francese Macron e  numerose personalità internazionali. “La Svizzera è sconvolta dalla tragedia di Crans-Montana e si inchina davanti alla memoria di chi non è più con noi ed è al capezzale di chi sta per intraprendere un lungo cammino di ricostruzione'', ha dichiarato nel suo intervento il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin, dicendosi devastato e delogiando la solidarietà internazionale manifestata in occasione della tragedia. Durante la cerimonia giovani artisti si sono esibili e hanno preso la parola tre ragazzi scampati al rogo. "Ringraziamo di cuore tutti i Paesi che ci hanno sostenuto. Il nostro pensiero va a tutte le vittime e alle loro famiglie di ogni nazionalità. In questo dolore condiviso siamo uniti come non mai, così  Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato del Vallese. "La cerimonia di oggi per l'immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i loro familiari, affettuosa e costante vicinanza ai giovani che in ospedale lottano per riprendersi le proprie vite, giustizia per quanto accaduto", ha scritto Sergio Mattarella nel libro delle condoglianze, al termine della cerimonia. 


Sergio Mattarella prima di partecipare alla cerimonia di Martigny si è recato all’ospedale di Zurigo dove ha incontrato le famiglie di Leonardo Bove e Elsa Rubino, i due ragazzi italiani rimasti feriti nella strage che per la gravità delle loro condizioni non sono trasportabili. Il capo delle Stato ha parlato anche con i medici che li hanno in cura. “Sono venuto qui per ringraziarvi e per tramettere ai genitori dei ragazzi la partecipazione e il sentimento dell'Italia intera coinvolta nell'angoscia per quello che è accaduto e nella speranza che i giovani possono riprendere la loro vita nel migliore dei modi", ha affermato Mattarella.

Intanto dall'ospedale Niguarda di MIlano si è appreso  che non ci saranno più bollettini medici  sulle condizioni dei feriti nel rogo avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana, a meno che non ci siano "informazioni significative da condividere di interesse pubblico".  Saranno anche sospese le interviste con i professionisti dell'Ospedale che erano state fornite in una prima fase per garantire il diritto all'informazione. 

Argomenti

feriti italiani
Martigny
Mattarella
Ospeale Zurigo
rogo Crans Montana
Svizzera

Gli ultimi articoli di Alessandra Giannoli

Mostra tutti
  • Macron contro Trump, gli Usa si allontanano da alcuni alleati e dalle regole internazionali

    Macron contro Trump, gli Usa si allontanano da alcuni alleati e dalle regole internazionali

  • Completato il riconoscimento delle sei vittime italiane del rogo di Crans-Montana

    Completato il riconoscimento delle sei vittime italiane del rogo di Crans-Montana

  • Il bilancio del rogo di Crans-Montana è di 40 morti e 119 feriti, omicidio e lesioni le ipotesi di reato

    Il bilancio del rogo di Crans-Montana è di 40 morti e 119 feriti, omicidio e lesioni le ipotesi di reato

  • Florida, in corso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky sul piano di pace per porre fine al conflitto in Ucraina

    Florida, in corso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky sul piano di pace per porre fine al conflitto in Ucraina

  • Proseguono le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina, Trump incontrerà Zelensky domenica a Mar-a-Lago

    Le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina, Trump incontrerà Zelensky domenica a Mar-a-Lago

  • Mosca allontana l’ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti e Russia sull’Ucraina

    Mosca allontana l’ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti e Russia sull’Ucraina

  • Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev

    Il Consiglio Europeo decide sull’utilizzo dei 200 miliardi di asset russi congelati per finanziare la resistenza di Kiev

  • Ad Arezzo assolto Sandro Mugnai, l’uomo che sparò al vicino di casa ferendolo mortalmente

    Ad Arezzo assolto Sandro Mugnai, l’uomo che sparò al vicino di casa ferendolo mortalmente

  • E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

    E’ morta una delle due Guardie Nazionali rimasta ferita durante la sparatoria di mercoledì scorso a Washington

  • Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

    Annuncio di Trump, stop all’immigrazione da tutti i Paesi del Terzo Mondo

Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

Governeremo fino a una transizione sicura, così Trump dopo la cattura di Maduro in Venezuela

Il presidente americano ha minacciato un attacco su larga scala in caso di intromissioni

Le mire espansioniste del prendente Trump: da sud a nord, i territori che ‘servono’ agli USA. Dal petrolio alle terre rare

Le mire espansioniste del prendente Trump: da sud a nord, i territori che ‘servono’ agli USA. Dal petrolio alle terre rare

Il nuovo imperialismo americano preoccupa l’Europa e incrina il predominio dei vecchi imperialisti. Cina e Russia perdono terreno in Venezuela. L’Ue frena sulla Groenlandia

Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

Le celebrazioni religiose di Natale con Papa Leone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della Pace

Attesa in Piazza San Pietro per la Benedizione “Urbi et Orbi”, alla città di Roma e al Mondo, che il Papa pronuncerà alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica