La strage di Crans-Montana, i proprietari del Constellation scrivono ai loro dipendenti

"Consideriamo nostro dovere alleviare il vostro dolore". E’ quanto si legge nella lettera scritta da Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, inviata ieri ai loro dipendenti dopo la strage di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. "Oggi abbiamo deciso di rompere il silenzio che ci è stato imposto. Portiamo il lutto anche per coloro che non ci sono più, con un dolore immenso. Eravate i nostri protetti e lo siete ancora. Ci assumiamo questa responsabilità senza cercare in alcun modo di scaricarla su di voi. Non avremmo mai potuto immaginare una simile tragedia. Dal giorno della strage, incarniamo l'infelicità che ha colpito il Constellation". Nella lettera i titolari del locale aggiungono, parlando di presunte calunnie ai loro danni, "Una delle più ignobili è stata la nostra presunta fuga immediata con la cassa sotto il braccio, mentre eravamo lì ad affrontare il caos, terrorizzati da scene di guerra in quella notte d'orrore, cercando di prestare soccorso, in particolare ad alcuni di voi". Nella missiva di due pagine viene rivolto anche un pensiero alla cameriera Cyane, a Stephan l'addetto alla sicurezza e al DJ Mateo, deceduti nel rogo di Crans-Montana.

I dipendenti del Constellation, intanto. si sono rivolti al sindacato svizzero perché non hanno ricevuto lo stipendio di dicembre, a causa del blocco da parte della procura dei conti correnti che fanno capo agli imprenditori francesi. Notizia di oggi, il Canton Vallese ha proceduto a stanziare le prime indennità d'urgenza per le persone coinvolte nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Si tratta di una somma di quasi 11.000 euro versata per ora a 48 tra ricoverati e famiglie delle vittime, 34 dei quali in Svizzera, sette in Francia, sei in Italia e uno in Belgio. "Le pratiche vengono elaborate man mano che riceviamo i documenti richiesti e sono quindi trasmesse alla banca per i pagamenti", si sottolinea nella nota diffusa nelle scorse ore.



