Dallo sport un messaggio di pace e serenità, così Mattarella alla vigilia dell’apertura ufficiale di Milano Cortina

Alessandra Giannoli

05 febbraio 2026, ore 20:34

Il Presidente della Repubblica ha incontrato gli azzurri al villaggio olimpico

"Ci auguriamo che ci siano tante mezdaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, con lealtà, con rispetto per gli altri”. Questo il messaggio rivolto agli azzurri da Sergio Mattarella alla vigilia dell’apertura ufficiale di Milano Cortina. Il Presidente della Republicca questa mattina nel Villaggio Olimpico ha incontrato la squadra italiana, dopo avere firmato il murale della Tregua. Poi ha paranzato con gli atleti. In mattinata con lungo corteo di mezzi è arrivato a Milano J.D. Vance che domani in prefettura vedrà la premier Meloni. Per ospitare la nutrita delegazione al seguito del vicepresidente Usa, garantendone la sicurezza, riservati quattro piani di un hotel di lusso nel pressi della Stazione Centrale. Blindata questa sera la zona davanti alla Fabbrica del Vapore per la cena di gala offerta dal Cio ai capi di stato e di governo, una cinquantina, che domani prenderanno parte all’inaugurazione dei Giochi invernali e a cui partecipa anche Mattarella. Domani sera sarà proprio il nostro capo dello Stato a pronunciare la formula di apertura di Milano Cortina allo stadio San Siro che, per l’occasione, si trasformerà in Olympic Stadium. Alla cerimonia, che si terrà in costante collegamento con Cortina, parteciperanno tante star tra cui Mariah Carey, Andrea Bocelli e Ghali, quest’ultimo ha scritto un messaggio sui social riferendo che gli sarebbbe stato impedito di cantare l’Inno d’Italia.

